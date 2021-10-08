Аршавин – о запрете сладкого в сборной: «Если игрок захочет, он съест. Бессмысленная акция»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение Валерия Карпина запретить сладкое и мучное в национальной команде.

«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах, может быть, и нет таких запретов.

А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», – сказал Аршавин.