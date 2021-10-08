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  • Аршавин – о запрете сладкого в сборной: «Если игрок захочет, он съест. Бессмысленная акция»

Аршавин – о запрете сладкого в сборной: «Если игрок захочет, он съест. Бессмысленная акция»

8 октября 2021, 09:06
8

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение Валерия Карпина запретить сладкое и мучное в национальной команде.

«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах, может быть, и нет таких запретов.

А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Аршавин Андрей Карпин Валерий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1633675889
Иными словами: ваши шоколадки - ваши проблемы.
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111Hunter111
1633676551
Давно ЧИПСОЕДА не слышно было.
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КаДеС
1633677795
Есть такая вещь в психологии людей: он не делает что-то порой, просто потому что ему не сказали
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житель СПб
1633679051
Тоже соглашусь, что это скорее пиар-ход.
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evgeniy.slam
1633686846
Потому и футбол такой, потому что публичные люди позволяют себе такие высказывания. Мы как бы не тупые и сами понимаем, что если человек захочет, то его никто не остановит. Речь об осознанности. Если бы такие люди на тв говорили другие вещи, то подрастающее поколение, возможно, мыслило бы иначе. Но куда чипсоеду об этом думать?
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AtticusFinch1
1633692720
И открыл пачку чипсов
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portero
1633710217
Карпин немного е.б.анько, ты сук тренируй , а с деетой пусть врачи разбираются...
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