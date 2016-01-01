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    Аршавин – о запрете сладкого в сборной: «Если игрок захочет, он съест. Бессмысленная акция»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение Валерия Карпина запретить сладкое и мучное в национальной команде.

    «Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах, может быть, и нет таких запретов.

    А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10044

      Cleaner 9 минут назад

      Это не акция, это карпинский самопиар.

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      Рейтинг: +48

      Gasanov Хачик 24 минуты назад

      Дзюби джикии и глушакову нильзя кушать сладасти. Талстажопыи. Астальным можна

      0
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      Рейтинг: +10849

      житель СПб 36 минут назад

      Тоже соглашусь, что это скорее пиар-ход.

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      Рейтинг: +328

      КаДеС 57 минут назад

      Есть такая вещь в психологии людей: он не делает что-то порой, просто потому что ему не сказали

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      Рейтинг: +352

      111Hunter111 1 час назад

      Давно ЧИПСОЕДА не слышно было.

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      Рейтинг: +21440

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Иными словами: ваши шоколадки - ваши проблемы.

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