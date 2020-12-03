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    Куртуа: «Матч с Италией за третье место бессмысленный. Зачем он нужен?»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение национальной команды в матче с Францией (2:3).

    «Мы подарили им голы. Очень жаль! Я не видел повторов, но в моменте с первым голом игроки такого класса должны были разобраться в штрафной. Потом нам не повезло с пенальти.

    Знали, что 2:0 против Франции может не хватить. Но мы не разочарованы.

    Матч с Италией бессмысленный. От третьего места в Лиге наций нет никакого толку. Не понимаю, зачем проводить этот матч», – сказал Куртуа.

    • Франция уступала 0:2 к перерыву, но добилась волевой победы.
    • В финале Лиги наций французы встретятся с Испанией.

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    Источник: RMC Sport

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