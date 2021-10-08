Куртуа: «Матч с Италией за третье место бессмысленный. Зачем он нужен?»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение национальной команды в матче с Францией (2:3).

«Мы подарили им голы. Очень жаль! Я не видел повторов, но в моменте с первым голом игроки такого класса должны были разобраться в штрафной. Потом нам не повезло с пенальти.

Знали, что 2:0 против Франции может не хватить. Но мы не разочарованы.

Матч с Италией бессмысленный. От третьего места в Лиге наций нет никакого толку. Не понимаю, зачем проводить этот матч», – сказал Куртуа.