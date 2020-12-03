Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Энрике – о победе над Италией: «Пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги полуфинального матча Лиги наций против Италии.

    «Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен.

    Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость, и показали блестящий настрой. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.

    Больше всего меня радует то, что с тех пор, как мы возглавили сборную, мы всегда играли так, как того хотели, – против любого соперника и где бы ни проходила игра.

    Безусловно, это прекрасная победа. И мы в финале. Но надо отдать Италии должное. Просто невероятно, как долго они оставались непобежденными.

    Нет, я не буду смотреть на заголовки завтрашних газет или читать отчеты о матче. Это не мой путь. Я сделаю глубой анализ и постараюсь понять, как улучшить пару вещей, которые мне понятны», – сказал Энрике.

    • Испанцы выиграли со счетом 2:1.
    • Прервалась рекордная 37-матчевая серия сборной Италии без поражений.
    • В финале Лиги наций команда Энрике встретится с Францией или Бельгией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90040
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru