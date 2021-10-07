Энрике – о победе над Италией: «Пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги полуфинального матча Лиги наций против Италии.

«Игра сложилась для нас превосходно. Это был матч двух соперников, которые бились, демонстрируя свои лучшие качества. Моя команда создавала угрозу, мы хорошо поддавливали соперника, я очень доволен.

Мы защищались, применяя высокий прессинг, проявляя храбрость, и показали блестящий настрой. Но пока это только одна игра, а не какая-то знаковая победа.

Больше всего меня радует то, что с тех пор, как мы возглавили сборную, мы всегда играли так, как того хотели, – против любого соперника и где бы ни проходила игра.

Безусловно, это прекрасная победа. И мы в финале. Но надо отдать Италии должное. Просто невероятно, как долго они оставались непобежденными.

Нет, я не буду смотреть на заголовки завтрашних газет или читать отчеты о матче. Это не мой путь. Я сделаю глубой анализ и постараюсь понять, как улучшить пару вещей, которые мне понятны», – сказал Энрике.