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    Луис Энрике: «Будет интересно посмотреть, какой уровень Испания покажет против чемпионов Евро на их стадионе»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги наций против Италии.

    «Это обещало грандиозное зрелище еще до начала Евро-2020 – сыграть против Италии на ее поле в финальной стадии Лиги наций! Мы бы очень хотели выиграть этот турнир, и, как ни странно, будем играть против действующих чемпионов Европы на их поле.

    Будет очень интересно посмотреть, какой уровень мы сможем показать против чемпионов Европы на стадионе, где большая часть болельщиков будет поддерживать Италию. Лучшей мотивации и быть не может. Жду не дождусь игры. Вне всяких сомнений, у Италии один из лучших игровых стилей в современном футболе. Уверен, будет интересно посмотреть, что каждая из команд сможет противопоставить друг другу», – сказал Энрике.

    • Матч Италия – Испания пройдет сегодня на «Сан-Сиро».
    • Начало – в 21:45 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52781

      portero 54 минуты назад

      Надо посмотреть, думаю итальянцы выиграют...

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