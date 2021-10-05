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  • Дивеев, Смолов, Сафонов, Джикия и Дюпин – среди номинантов на премию «Джентльмен года»

Дивеев, Смолов, Сафонов, Джикия и Дюпин – среди номинантов на премию «Джентльмен года»

5 октября 2021, 19:51
8

«Комсомольская правда» назвала претендентов на приз «Джентльмен года»-2021.

В число номинантов вошли Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»), Даниил Фомин («Динамо»).

  • Проголосовать за «Джентльмена года» можно по ссылке.
  • Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
  • В 2020 году премию получил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Краснодар Спартак Рубин Смолов Федор Джикия Георгий Дюпин Юрий Сафонов Матвей Дивеев Игорь
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1633452981
это понятно все, но победит Рукаку))
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Ziklop
1633453170
Дюпину премию, самый достойный кандидат. Зачем грубиянов туда включили.
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lеоnem
1633455602
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vladimir-7
1633456621
Джикия джентльмен года, смешно, сказал Промеж, вытирая кровь с рыла, после удара Жоры.
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житель СПб
1633462111
Думаю, что эта номинация в нашем футболе вообще ни к чему.
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Чермындыр
1633507387
Джикия то каким боком? Быдлан самый что ни на есть
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