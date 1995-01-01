Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Дивеев, Смолов, Сафонов, Джикия и Дюпин – среди номинантов на премию «Джентльмен года»

    «Комсомольская правда» назвала претендентов на приз «Джентльмен года»-2021.

    В число номинантов вошли Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»), Даниил Фомин («Динамо»).

    • Проголосовать за «Джентльмена года» можно по ссылке.
    • Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
    • В 2020 году премию получил защитник ЦСКА Марио Фернандес.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1662

      Ziklop 5 минут назад

      Дюпину премию, самый достойный кандидат. Зачем грубиянов туда включили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2027

      R_a_i_n 8 минут назад

      это понятно все, но победит Рукаку))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90011
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67708
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru