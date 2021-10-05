Дивеев, Смолов, Сафонов, Джикия и Дюпин – среди номинантов на премию «Джентльмен года»

«Комсомольская правда» назвала претендентов на приз «Джентльмен года»-2021.
В число номинантов вошли Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Ерохин, Михаил Кержаков (оба – «Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Барсов («Сочи»), Юрий Дюпин («Рубин»), Даниил Фомин («Динамо»).
- Проголосовать за «Джентльмена года» можно по ссылке.
- Награда «Джентльмен года» вручается газетой «Комсомольская правда» с 1994 года.
- В 2020 году премию получил защитник ЦСКА Марио Фернандес.
Источник: «Комсомольская правда»