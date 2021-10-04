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  • Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали»

Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали»

4 октября 2021, 18:44
23

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил свое влияние на результаты столичного клуба.

– Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали.

– Есть шанс в четвертый раз вернуться?

– Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия.

  • Отставка действующего тренера «Локо» Марко Николича ожидается в ближайшие дни.
  • Семин ушел из «Локомотива» в прошлом году.
  • 25 сентября он покинул пост главного тренера «Ростова».

Источник: ютуб-канал «Фетисов»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (23)
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kosmonaft
1633362460
закинул удочку
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Форвард 79
1633362976
Ха! Палыч мосты наводит!
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R_a_i_n
1633363016
один из лучших тренеров в России как-никак. Единственно возраст и всё такое...
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CSKA57
1633364030
Палыч как всегда красноречив и очень скромен! Здоровья ему!
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vladimir-7
1633364089
Ю.П., не пригласят они тебя, у них совсем другие цели, они быстрее поставят, каких-нибудь, тихих, молчаливых и не имеющих своего мнения прядкиных.
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slavа0508
1633365909
Можно как угодно относится к Палычу . но есть очевидные вещи . Не до него . не после него Локо не был чемпионом ....Все победы в чемпионате связаны с Палычем ...
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Ловкий Бубен
1633371402
Сейчас Сочи - сильнеший клуб России , уверенная победа над лидером в прошлом туре это показала, никому неинтересны новости середняков , пусть и крепких
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portero
1633372797
Семин тебя уже не возьмут, поезд ушёл навсегда....
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Константинн
1633377981
Все прекрасно помнят как затащили локомотив к последнему чемпионству. Заслуга Семина ничтожно мала, что и доказало тренерство в Ростове
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Lilipyt
1633378315
Стоило Семину уйти из Ростова так сразу Николоча увольняют в Локо. Очередная эпопея?! При Николоче Локо единственный клуб из РФ который был способен за что то бороться. При Семине Локо просто треш на международной арене. Палыч иди на пенсию.
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