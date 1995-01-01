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    Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил свое влияние на результаты столичного клуба.

    – Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали.

    – Есть шанс в четвертый раз вернуться?

    – Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия.

    • Отставка действующего тренера «Локо» Марко Николича ожидается в ближайшие дни.
    • Семин ушел из «Локомотива» в прошлом году.
    • 25 сентября он покинул пост главного тренера «Ростова».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Фетисов»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +121

      Мася_1989 1 минуту назад

      Ну Кубок вроде взяли, что уже прям ничего.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10510

      BRO_football 3 минуты назад

      Локомотив уволил Николича, Ростов уволил Сёмина. Слииииишком подозрительно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21554

      vladimir-7 27 минут назад

      Ю.П., не пригласят они тебя, у них совсем другие цели, они быстрее
      поставят, каких-нибудь, тихих, молчаливых и не имеющих своего мнения прядкиных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2825

      CSKA57 28 минут назад

      Палыч как всегда красноречив и очень скромен! Здоровья ему!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1995

      R_a_i_n 45 минут назад

      один из лучших тренеров в России как-никак. Единственно возраст и всё такое...

      4
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      Рейтинг: +78

      Форвард 79 45 минут назад

      Ха! Палыч мосты наводит!

      2
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      Рейтинг: +944

      kosmonaft 54 минуты назад

      закинул удочку

      4
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      Рейтинг: +25159

      silver29 54 минуты назад

      Когда входишь в одну воду несколько раз вспомни почему ты ушел в первый раз.

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