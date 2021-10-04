Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил свое влияние на результаты столичного клуба.

– Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали.

– Есть шанс в четвертый раз вернуться?

– Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия.