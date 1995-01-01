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    Головин может пропустить октябрьские матчи сборной России

    Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о характере травмы у игрока.

    «У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно, – сказал Клюев.

    • Головин получил травму в матче с «Бордо» (3:0).
    • До повреждения он забил гол и сделал результативную передачу.
    • Россия проведет два отборочных матча ЧМ-2022 – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1272

      Alex Y 15 минут назад

      Плохо дело, здоровья

      0
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      Рейтинг: +9878

      Cleaner 18 минут назад

      Травма за травмой у сборников. Хорошо, что тренер у нас матерый, и с новичками всех порвет. Верим...

      0
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