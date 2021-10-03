Головин может пропустить октябрьские матчи сборной России

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о характере травмы у игрока.
«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно, – сказал Клюев.
- Головин получил травму в матче с «Бордо» (3:0).
- До повреждения он забил гол и сделал результативную передачу.
- Россия проведет два отборочных матча ЧМ-2022 – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Источник: «Спорт-Экспресс»