Головин может пропустить октябрьские матчи сборной России

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о характере травмы у игрока.

«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно, – сказал Клюев.