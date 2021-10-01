«Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики»

«Балтика» ищет нового главного тренера после отставки Евгения Калешина.

По информации «Матч ТВ», в шорт-лист калининградского клуба входят Дмитрий Аленичев, Роберт Евдокимов, Сергей Игнашевич, Рашид Рахимов и Станислав Черчесов.

Как и сообщалось ранее, фавориты на назначение – Аленичев и Евдокимов. Появление Черчесова в «Балтике» маловероятно.

Переговоры с потенциальными кандидатами начались в четверг.