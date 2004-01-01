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    «Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики»

    «Балтика» ищет нового главного тренера после отставки Евгения Калешина.

    По информации «Матч ТВ», в шорт-лист калининградского клуба входят Дмитрий Аленичев, Роберт Евдокимов, Сергей Игнашевич, Рашид Рахимов и Станислав Черчесов.

    Как и сообщалось ранее, фавориты на назначение – Аленичев и Евдокимов. Появление Черчесова в «Балтике» маловероятно.

    Переговоры с потенциальными кандидатами начались в четверг.

    • «Балтика» идет на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
    • Черчесов до июля возглавлял сборную России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1237

      vmonomah17 11 минут назад

      Наконец-то Стасян нашел свою лигу)))

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      Рейтинг: +7456

      Fusballer 15 минут назад

      Не Балтика, а Барселона.

      0
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      Рейтинг: +13812

      KLIM777 16 минут назад

      А че у нас такие тренеры сидят без клубов? Странно да. Олень, который поставил чемпионскую игру Спартаку. Чебан, который почти выиграл ЧМ.

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      Рейтинг: +3002

      AZ 17 минут назад

      На)(рен не нужен там этот клоун

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