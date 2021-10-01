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  • «Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики»

«Матч ТВ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост главного тренера «Балтики»

1 октября 2021, 17:23
36

«Балтика» ищет нового главного тренера после отставки Евгения Калешина.

По информации «Матч ТВ», в шорт-лист калининградского клуба входят Дмитрий Аленичев, Роберт Евдокимов, Сергей Игнашевич, Рашид Рахимов и Станислав Черчесов.

Как и сообщалось ранее, фавориты на назначение – Аленичев и Евдокимов. Появление Черчесова в «Балтике» маловероятно.

Переговоры с потенциальными кандидатами начались в четверг.

  • «Балтика» идет на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ.
  • Черчесов до июля возглавлял сборную России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Балтика Рахимов Рашид Черчесов Станислав Евдокимов Роберт Аленичев Дмитрий Игнашевич Сергей
Комментарии (36)
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AZ
1633098825
На)(рен не нужен там этот клоун
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Fusballer
1633098945
Не Балтика, а Барселона.
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vmonomah17
1633099196
Наконец-то Стасян нашел свою лигу)))
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alex1951
1633102571
...Какая Балтика,какая тренера,какая Черчесова? Там стадион под землю уходит,тк на болоте ,идиоты,построили .... были там в 2018 году ,это был неописуемый ужас... А Балтика,так то ващее помойка ..Во время ЧМ там солдатня жила,охранная...
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хряк СМ
1633103047
Откуда деньги у Балтики ,на зарплату Черчесову.
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Блямба
1633103238
А смотрелся бы он ,пожалуй ,в роли короля Восточной Пруссии...) Стать у Стаса не отнять.
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jek718875
1633105273
Если ЧЕРЧЕСОВ возглавит БАЛТИКУ, БАРСЕЛОНА захлебнётся слюной
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insider_retro
1633107023
Кёниг - это не место для распушения усов :))
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BRO_football
1633110493
Дайте Черчесову Балтику... семёрку. И пусть идёт бухать домой.
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владимир миронов
1633119203
Ему прямой путь в Аланию, только к дублерам.
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