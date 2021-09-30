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  • Москалев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар». Казарцев – на VAR

Москалев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар». Казарцев – на VAR

30 сентября 2021, 13:24
2

РФС назначил судей на матчи 10-го тура РПЛ.

Владимир Москалев рассудит ЦСКА и «Краснодар». За работу VAR будет отвечать Василий Казарцев.

2 октября (суббота)

«Рубин» – «Нижний Новгород»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Арсенал» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

3 октября (воскресенье)

«Уфа» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Казарцев Василий Москалев Владимир
Комментарии (2)
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portero
1632998535
Эти могут насвистеть..
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Sancho010365
1633021561
Интересного нам матча. Пусть победит сильнейший. За победу любимой команды!
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