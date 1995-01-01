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    Москалев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар». Казарцев – на VAR

    РФС назначил судей на матчи 10-го тура РПЛ.

    Владимир Москалев рассудит ЦСКА и «Краснодар». За работу VAR будет отвечать Василий Казарцев.

    2 октября (суббота)

    «Рубин» – «Нижний Новгород»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.

    «Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

    ЦСКА – «Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Арсенал» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.

    3 октября (воскресенье)

    «Уфа» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Зенит» – «Сочи»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.

    «Ахмат» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52363

      portero 35 минут назад

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