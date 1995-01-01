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    Миранчук – в запасе на матч с «Янг Бойз»

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Янг Бойз».

    «Аталанта»: Муссо, Толой, Джимшити, Демираль, Гозенс, Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Малиновский, Пессина, Сапата.

    Запасные: Росси, Спортьелло, Мехле, Коопмейнерс, Муриэль, Пеццелла, Скальвини, Миранчук, Ловато, Иличич, Пашалич, Пикколи.

    «Янг Бойз»: фон Бальмос, Камара, Сьерро, Нгамале, Элиа, Сибачо, Эбишер, Гарсия, Лаупер, Мартинс, Хефти.

    Запасные: Ляйдани, Февр, Шпильманн, Канга, Сулеймани, Янкевиц, Бюрги, Мамбимби, Масейрас, Лефорт, Ридер.

    Матч начнется в 19:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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