Миранчук – в запасе на матч с «Янг Бойз»

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Янг Бойз».

«Аталанта»: Муссо, Толой, Джимшити, Демираль, Гозенс, Дзаппакоста, Фройлер, де Роон, Малиновский, Пессина, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Мехле, Коопмейнерс, Муриэль, Пеццелла, Скальвини, Миранчук, Ловато, Иличич, Пашалич, Пикколи.

«Янг Бойз»: фон Бальмос, Камара, Сьерро, Нгамале, Элиа, Сибачо, Эбишер, Гарсия, Лаупер, Мартинс, Хефти.

Запасные: Ляйдани, Февр, Шпильманн, Канга, Сулеймани, Янкевиц, Бюрги, Мамбимби, Масейрас, Лефорт, Ридер.

Матч начнется в 19:45 по Москве.