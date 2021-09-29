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Аталанта - Янг Бойз

29.09.2021, Среда, 19:45 мск Бергамо, стадион Атлети Адзурри Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 2 тур Аталанта - Янг Бойз
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 3 2 1 11:8 +3 11
2. Вильярреал 6 3 1 2 12:9 +3 10
3. Аталанта 6 1 3 2 12:13 -1 6
4. Янг Бойз 6 1 2 3 7:12 -5 5
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