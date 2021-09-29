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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Янг Бойз
Аталанта - Янг Бойз: обзор матча 29 сентября 2021
Аталанта
29.09.2021, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Янг Бойз
68'
М. Пессина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Янг Бойз
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Р. Фройлер
90'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
90'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
89'
82'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Эбишер
82'
Замена
К. Масейрас
️️️️
С. Хефти
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
75'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
75'
69'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
В. Сьерро
ГОЛ! 1:0!
М. Пессина
Пас отдал
Д. Сапата
68'
66'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
66'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
М. Элиа
65'
Желтая карточка
В. Сьерро
Замена
Й. Меле
️️️️
Р. Госенс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
6
Джимсити
8
Госенс
15
де Рон
77
Дзаппакоста
8
Фройлер
32
Пессина
17
Малиновский
91
Сапата
3-1-4-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
5
Камара
25
Гарсия
35
Мартинс
16
Фасснахт
4
Сьерро
20
Эбишер
30
Лаупер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
8
Фройлер
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
8
Госенс
21
Меле
21
Меле
8
Госенс
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
30
Хефти
23
Масейрас
23
Масейрас
30
Хефти
20
Эбишер
7
Шпильманн
7
Шпильманн
20
Эбишер
12
Элиа
32
Ридер
32
Ридер
12
Элиа
4
Сьерро
10
Мамбимби
10
Мамбимби
4
Сьерро
Остались в запасе
Аталанта
Янг Бойз
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
91
Гийом Февр
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Аталанта - Янг Бойз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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