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    Лига чемпионов. «Барселона» со счетом 0:3 проиграла «Бенфике», «Бавария» разгромила киевское «Динамо»

    «Барселона» вновь проиграла в группе Лиги чемпионов. На этот раз – «Бенфике». Каталонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.

    «Барселона» идет в группе последней.

    В другой встрече украинское «Динамо» крупно проиграло «Баварии».

    Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

    Бавария (Германия) – Динамо (Украина) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 12 (с пенальти); 2:0 – Левандовски, 27; 3:0 – Гнабри, 68; 4:0 – Сане, 74; 5:0 – Чупо-Мотинг, 87.

    Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Нуньес, 3; 2:0 – Силва, 69; 3:0 – Нуньес, 79 (с пенальти).

    Удаления: нет – Гарсия, 87 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2021 23:53
    Комментарии61
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      Рейтинг: +13364

      paracetamol 2 часа назад

      Ну куда майданным в Еуропу? Их там за свиней даже не считают!

      0
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      Рейтинг: +52361

      portero 5 часов назад

      Барселона падает вниз и пока это не остановить....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22016

      slavutiq70 5 часов назад

      Испанские гранды в этом туре знатно влетели ...

      0
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      Рейтинг: +217

      Guinnesss 10 часов назад

      Кумана давно пора было уволить, уроды

      1
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      ...
      Рейтинг: -361

      СуперПАВ9 > Guinnesss 7 часов назад

      Куман тут ни причем а урод ты сам

      0
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      ...
      Рейтинг: +2398

      BlackMurder > СуперПАВ9 5 часов назад

      Голубь, знатно хохлам немцы на клык дали, да?) теперь собирай своих голубей и идите воркуйте друг у друга

      0
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      ...
      Рейтинг: -361

      СуперПАВ9 > BlackMurder 3 часа назад

      Ты вашист смотри по морде не получи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3416

      Oldtrafford83 > СуперПАВ9 3 часа назад

      Так ты с Украины?

      0
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      Рейтинг: +657

      Лфшт 10 часов назад

      Прощай Рональд ))

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      Рейтинг: +7272

      Fusballer > Лфшт 53 минуты назад

      Здравствуй Роналду)))

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      Рейтинг: -361

      СуперПАВ9 11 часов назад

      Барселона помойка последняя команда лиги чемпионов

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      Рейтинг: +13364

      paracetamol 11 часов назад

      ДК - они же еуропейцы!

      1
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      Рейтинг: +2512

      Andrering87 11 часов назад

      Барселона на дне!!!

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      Рейтинг: +423

      nelez 11 часов назад

      Я всегда думал , месси-это барселона , но оказывается ошибся.
      Барселона-это месси. Без него меньше чем средняк.Если ьак пойдет в конце сезона в ла лиге останется 2 команды которые за все истории лалиги не покидали высший дивизион.Атлетик Билбао и Реал Мадрид

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      Рейтинг: +41

      Tempos > nelez 11 часов назад

      Месси ровесник "Барсы"?

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      Рейтинг: +4766

      Дядя Серёжа > Tempos 7 часов назад

      Своим уходом он поимел Барсу, значит он ёйный папа

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      Рейтинг: +41

      Tempos > Дядя Серёжа 2 часа назад

      Месси и Барса зарабатывали друг на друге деньги...и Месси не уходил из "Барсы"... его "ушел" Жоан Лапорта... с целью построить новую команду... и стратегически он поступил правильно... пройти этап перестройки безболезненно невозможно...и поэтому Лапорта решил лучше это сделать сейчас(в начале своего срока), чем потом в болтанке и с капризами Месси...

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      Рейтинг: +41

      Tempos 11 часов назад

      "Барса & Kум" продолжают делать ЛЧские "хет-трики" и бить рекорды... Это кажется вторая в истории победа Бенфики над Барсой... спустя 60 лет после первой....

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