Лига чемпионов. «Барселона» со счетом 0:3 проиграла «Бенфике», «Бавария» разгромила киевское «Динамо»

«Барселона» вновь проиграла в группе Лиги чемпионов. На этот раз – «Бенфике». Каталонцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Эрика Гарсии.

«Барселона» идет в группе последней.

В другой встрече украинское «Динамо» крупно проиграло «Баварии».

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур

Бавария (Германия) – Динамо (Украина) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 12 (с пенальти); 2:0 – Левандовски, 27; 3:0 – Гнабри, 68; 4:0 – Сане, 74; 5:0 – Чупо-Мотинг, 87.

Бенфика (Португалия) – Барселона (Испания) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нуньес, 3; 2:0 – Силва, 69; 3:0 – Нуньес, 79 (с пенальти).

Удаления: нет – Гарсия, 87 (вторая ж.к.).

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