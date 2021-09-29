Основатель «Царьград ТВ» Малофеев: «Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака»

Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев опроверг информацию о возможной покупке «Спартака» у Леонида Федуна.
«Мой ответ: нет. Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака», – сказал Малофеев.
- Малофеев – болельщик «Спартака».
- Он хотел купить клуб совместно с бизнесменом Петром Авеном в 2017 году.
- В 2019 году владелец «Спартак» Леонид Федун заявлял, что клуб стоит около 1,2 миллиарда евро.
«Кремлевская прачка»: Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы собрать электорат для выборов
Источник: «РБ-Спорт»