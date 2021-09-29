Основатель «Царьград ТВ» Малофеев: «Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака»

Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев опроверг информацию о возможной покупке «Спартака» у Леонида Федуна.

«Мой ответ: нет. Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака», – сказал Малофеев.

Малофеев – болельщик «Спартака».

Он хотел купить клуб совместно с бизнесменом Петром Авеном в 2017 году.

в 2017 году. В 2019 году владелец «Спартак» Леонид Федун заявлял, что клуб стоит около 1,2 миллиарда евро.

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