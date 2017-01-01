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    Основатель «Царьград ТВ» Малофеев: «Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака»

    Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев опроверг информацию о возможной покупке «Спартака» у Леонида Федуна.

    «Мой ответ: нет. Я не рассматриваю вариант с покупкой «Спартака», – сказал Малофеев.

    • Малофеев – болельщик «Спартака».
    • Он хотел купить клуб совместно с бизнесменом Петром Авеном в 2017 году.
    • В 2019 году владелец «Спартак» Леонид Федун заявлял, что клуб стоит около 1,2 миллиарда евро.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5010

      maygli 11 минут назад

      Но в суд за ложь и клевету, он явно подавать не будет.
      )))

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      Рейтинг: +10347

      Литейный4 34 минуты назад

      Срамтак это убыточный проект. Кто ж его возьмёт? Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +880

      Taps 39 минут назад

      Правильно.
      Поможет лесоповал и расформирование.

      0
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      Рейтинг: +101

      Землякруглая 1 час назад

      Эх, полупокеру Литейному какой облом... Гыгы

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