Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    «Кремлевская прачка»: Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы собрать электорат для выборов

    Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заинтересован в покупке «Спартака» у Леонида Федуна.

    По информации телеграм-канала «Кремлевская прачка», Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы заработать политические очки.

    «Малофеев рассматривает возможность покупки «Спартака» не с целью поддержки команды, а с целью получения масс. Ведь «Спартак» – это самый популярный клуб СНГ с многомиллионной армией болельщиков.

    Аналогичные проекты у него уже есть, это «Академисты», «Союз добровольцев Донбасса», «Союз православных женщин» и т.д. В случае грамотной и успешной работы, фанаты «Спартака» могут стать самым массовым его проектом.

    Зачем ему все это нужно?! Да все просто, человек рвется к власти. На прошедших выборах в Госдуму они (предположительно, партия «Родина» – прим. «Бомбардира») не баллотировались, но поддерживали определенных кандидатов, которые близки к их мировоззрению.

    Сейчас основная задача – собрать достойный электорат, чтобы, возможно, на следующих выборах выступить своими силами», – сообщает «Кремлевская Прачка».

    • Малофеев – болельщик «Спартака».
    • Он хотел купить клуб совместно с бизнесменом Петром Авеном еще в 2017 году.
    • В 2019 году владелец «Спартак» Леонид Федун заявлял, что клуб стоит около 1,2 миллиарда евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Кремлевская Прачка»

    Телеграм-канал, близкий к администрации президента РФ. Аудитория - более 87 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21980

      slavutiq70 3 минуты назад

      Да не потянет он все эти расходы ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11756

      Hektor 84 5 минут назад

      А питерская уборщица ничего не хочет прикупить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24928

      silver29 38 минут назад

      В кремле все прачки из Питера, в этот бред верить могут только лошки с Невы ((( Можно подумать, что все болельщики Спартака голосуют за федуна, только он не хочет в ГД.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10337

      Литейный4 44 минуты назад

      Срамтак как тот чемодан без ручки. Нет, скорее как продажная женщина. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      alefreddy 47 минут назад

      может оно и к лучшему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21387

      vladimir-7 57 минут назад

      Ну вот Федун доиграется, что какой-то сперматозоид хочет купит спартак, фанаты клуба, проснитесь, вас хотят обокрасть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12107

      ilichkadr 1 час назад

      Этож надо быть каким лохом, чтобы поверить, что «Спартак» – это самый популярный клуб СНГ с многомиллионной армией болельщиков!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21380

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хуже уж точно не будет. Хоть какое-то движение. Появляется надежда, что Федун начинает понимать: футбол - это не его.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29520

      oyabun 1 час назад

      Какой фееричный бред! И источник соответствует

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89738
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67651
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru