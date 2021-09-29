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  • «Кремлевская прачка»: Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы собрать электорат для выборов

«Кремлевская прачка»: Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы собрать электорат для выборов

29 сентября 2021, 15:39
16

Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заинтересован в покупке «Спартака» у Леонида Федуна.

По информации телеграм-канала «Кремлевская прачка», Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы заработать политические очки.

«Малофеев рассматривает возможность покупки «Спартака» не с целью поддержки команды, а с целью получения масс. Ведь «Спартак» – это самый популярный клуб СНГ с многомиллионной армией болельщиков.

Аналогичные проекты у него уже есть, это «Академисты», «Союз добровольцев Донбасса», «Союз православных женщин» и т.д. В случае грамотной и успешной работы, фанаты «Спартака» могут стать самым массовым его проектом.

Зачем ему все это нужно?! Да все просто, человек рвется к власти. На прошедших выборах в Госдуму они (предположительно, партия «Родина» – прим. «Бомбардира») не баллотировались, но поддерживали определенных кандидатов, которые близки к их мировоззрению.

Сейчас основная задача – собрать достойный электорат, чтобы, возможно, на следующих выборах выступить своими силами», – сообщает «Кремлевская прачка».

  • Малофеев – болельщик «Спартака».
  • Он хотел купить клуб совместно с бизнесменом Петром Авеном еще в 2017 году.
  • В 2019 году владелец «Спартак» Леонид Федун заявлял, что клуб стоит около 1,2 миллиарда евро.

Источник: телеграм-канал «Кремлевская прачка»

Телеграм-канал, близкий к администрации президента РФ. Аудитория - более 87 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (16)
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oyabun
1632919464
Какой фееричный бред! И источник соответствует
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DOCTOR PENALTY
1632919668
Хуже уж точно не будет. Хоть какое-то движение. Появляется надежда, что Федун начинает понимать: футбол - это не его.
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ilichkadr
1632919912
Этож надо быть каким лохом, чтобы поверить, что «Спартак» – это самый популярный клуб СНГ с многомиллионной армией болельщиков!?
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vladimir-7
1632920106
Ну вот Федун доиграется, что какой-то сперматозоид хочет купит спартак, фанаты клуба, проснитесь, вас хотят обокрасть.
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alefreddy
1632920734
может оно и к лучшему
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Hektor 84
1632923262
А питерская уборщица ничего не хочет прикупить?
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slavа0508
1632923323
Да не потянет он все эти расходы ....
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Viper for CSKA
1632926750
Мракобес-монархист хочет купить клуб, названный в честь предводителя крупнейшего восстания рабов. Какой-то сюрреализм. Небеса конечно не перевернутся, но как бы после подобной сделки Спартак не ждал некоторый ребрендинг. Красный цвет, например, владельцу Стамбул-ТВ со значительной долей вероятности будет глаза мазолить. Может захочет сменить на свой любимый - чёрно-жёлто-белый.
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Plyash
1632932931
Хрен Малафею по всему грызлу,он сам и его ТВ полные Путинские прихвостни - смотреть тошно.
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33!
1632942016
Малофеев - норм мужик. Если действительно купит Спартак, может, хоть порядок наведёт, свои воспитанники играть будут
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