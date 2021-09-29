«Кремлевская прачка»: Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы собрать электорат для выборов

Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заинтересован в покупке «Спартака» у Леонида Федуна.

По информации телеграм-канала «Кремлевская прачка», Малофеев хочет купить «Спартак», чтобы заработать политические очки.

«Малофеев рассматривает возможность покупки «Спартака» не с целью поддержки команды, а с целью получения масс. Ведь «Спартак» – это самый популярный клуб СНГ с многомиллионной армией болельщиков.

Аналогичные проекты у него уже есть, это «Академисты», «Союз добровольцев Донбасса», «Союз православных женщин» и т.д. В случае грамотной и успешной работы, фанаты «Спартака» могут стать самым массовым его проектом.

Зачем ему все это нужно?! Да все просто, человек рвется к власти. На прошедших выборах в Госдуму они (предположительно, партия «Родина» – прим. «Бомбардира») не баллотировались, но поддерживали определенных кандидатов, которые близки к их мировоззрению.

Сейчас основная задача – собрать достойный электорат, чтобы, возможно, на следующих выборах выступить своими силами», – сообщает «Кремлевская прачка».