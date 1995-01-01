Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Основатель телеканала «Царьград» Малофеев хочет купить «Спартак» у Федуна

    Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заинтересован в покупке «Спартака».

    «Малофеев хочет купить «Спартак». Мне известно, что он следит за клубом и заинтересован в покупке», – сообщил «РБ-Спорт» источник, близкий к «Спартаку».

    Ранее об этом также сообщил телеграм-канал «Кремлевская Прачка», близкий к администрации президента РФ.

    • Малофеев – болельщик «Спартака».
    • Он хотел купить клуб совместно с бизнесменом Петром Авеном еще в 2017 году.
    • В 2019 году владелец «Спартак» Леонид Федун заявлял, что клуб стоит около 1,2 миллиарда евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17063

      derrik2000 28 минут назад

      А чем знаменит сей достойный муж, который хочет прикупить ФК Спартак Москва?
      Тоже "успешный бизнесмен и меценат"???
      Канал-то неплохой, но не верю. что Царьград отражает жизненную позицию этого Малофеева.
      Так не забывайте, что у Алекперова доли чуть боле, чем у Федуна.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10337

      Литейный4 43 минуты назад

      Запасаемся попкорном. Срамтак снова нас будет смешить. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5502

      Добрый Бобер 1 час назад

      Не, ну Константин Малофеев хотя бы честный, не виляет в формулировках и поэтому выступает за то, что в нашей стране монархию пора бы и узаконить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24928

      silver29 1 час назад

      То что, федун тупик в развитии клуба видно всем. Кстати не понятно откуда пошло, что он владелец клуба ? Если я не ошибаюсь у него только 30 % акций клуба, т.е. нет даже блокирующего пакета. Алекперов и Червиченко тоже в равных долях владения клуба. Вариант с Малофеевым вполне реальный, хуже точно не будет, у него вроде нет гарема из наложниц разбирающихся в футболе.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13776

      KLIM777 > silver29 33 минуты назад

      самое главное проституток не тащить к футболу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17233

      JTherry 1 час назад

      ТК Кремлевская прачка заявил, что Малофееву Спартак необходим для получения электората в предполагаемой борьбе за власть в стране...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28264

      VVM1964 > JTherry 34 минуты назад

      Смешно )

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89738
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67651
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru