Основатель телеканала «Царьград» Малофеев хочет купить «Спартак» у Федуна

Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заинтересован в покупке «Спартака».
«Малофеев хочет купить «Спартак». Мне известно, что он следит за клубом и заинтересован в покупке», – сообщил «РБ-Спорт» источник, близкий к «Спартаку».
Ранее об этом также сообщил телеграм-канал «Кремлевская прачка», близкий к администрации президента РФ.
- Малофеев – болельщик «Спартака».
- Он хотел купить клуб совместно с бизнесменом Петром Авеном еще в 2017 году.
- В 2019 году владелец «Спартак» Леонид Федун заявлял, что клуб стоит около 1,2 миллиарда евро.
Источник: «РБ-Спорт»