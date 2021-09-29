Основатель телеканала «Царьград» Малофеев хочет купить «Спартак» у Федуна

Бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заинтересован в покупке «Спартака».

«Малофеев хочет купить «Спартак». Мне известно, что он следит за клубом и заинтересован в покупке», – сообщил «РБ-Спорт» источник, близкий к «Спартаку».

Ранее об этом также сообщил телеграм-канал «Кремлевская прачка», близкий к администрации президента РФ.