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    Мухин – об исключении из заявки сборной: «Не скажу, что сильно расстроился»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

    «Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером.

    По этому поводу с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную.

    Сейчас поеду в молодежную сборную – тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось», – сказал Мухин.

    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Мухин в текущем сезоне провел 9 матчей за ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +52269

      portero 1 час назад

      Ожидал он этого, а еслиб остался, шансов выйти на поле маловато...

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