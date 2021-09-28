Мухин – об исключении из заявки сборной: «Не скажу, что сильно расстроился»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной России для подготовки к октябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

«Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером.

По этому поводу с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную.

Сейчас поеду в молодежную сборную – тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось», – сказал Мухин.