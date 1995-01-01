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    Арбитр Николаев – о пенальти на Дзюбе: «Обмануть арбитра – хлеб нападающего»

    Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Это хлеб нападающего – обмануть арбитра. Формально контакт есть, но такие пенальти мы называем легковесными. Перед Евро Роберто Розетти говорил, что такие пенальти мы бы не хотели видеть. На мой взгляд, Артем приукрасил эту ситуацию.

    Здесь нет удара по голеностопу, но есть касание. Защитнику нужно быть аккуратным в данной ситуации. Для меня это не пенальти», – сказал Николаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6166

      nik55 1 час назад

      газсрем рулит

      1
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      Рейтинг: +1020

      ab15488 1 час назад

      Хрен знает, смущает что Дзюба упал прямо на спину. Если ты собираешься упасть назад, то инстинктивно выставишь руку, он этого не сделал.

      1
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      Рейтинг: +24908

      silver29 1 час назад

      шлюба упал как его друг после дрочки (((( а что красные за симуляцию уже отменили ? ах да играл же газпром, о чем это я.

      2
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      Рейтинг: +7191

      Fusballer 1 час назад

      Дзюба упал как деревяха.

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      Рейтинг: +52263

      portero 1 час назад

      Да уж, таких пенальти нарисовать можно десяток за игру...

      1
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      Рейтинг: +308

      jek718875 1 час назад

      Нужно было создать комиссию, влупить А.ДЗЮБЕ ЖК за симуляцию,чтоб другим неповадно было,смешно смотреть как двухметровое бревно падает как подкошенный из автомата

      1
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      Рейтинг: +308

      jek718875 1 час назад

      А.ДЗЮБА смеётся: обманул дурачка,получили три очка

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      Рейтинг: +1242

      Хейтер Аларм > jek718875 1 час назад

      Как когда то обманул Быстрова, украв кошелек

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      Рейтинг: +308

      jek718875 > vladimir-7 1 час назад

      Точно

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      Рейтинг: +21324

      vladimir-7 > jek718875 1 час назад

      А Зенит мог даже проиграть Крыльям Советов. Дзюба не обманул судью, так было ими исполнено по сценарию, терять два-три очка – недопустимо для Миллера.

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