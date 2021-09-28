Арбитр Николаев – о пенальти на Дзюбе: «Обмануть арбитра – хлеб нападающего»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Это хлеб нападающего – обмануть арбитра. Формально контакт есть, но такие пенальти мы называем легковесными. Перед Евро Роберто Розетти говорил, что такие пенальти мы бы не хотели видеть. На мой взгляд, Артем приукрасил эту ситуацию.

Здесь нет удара по голеностопу, но есть касание. Защитнику нужно быть аккуратным в данной ситуации. Для меня это не пенальти», – сказал Николаев.

11-метровый реализовал Алексей Сутормин .

. Этот гол стал победным.

«Крылья» еще не обращались в РФС с просьбой оценить этот момент.

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