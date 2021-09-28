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  • Арбитр Николаев – о пенальти на Дзюбе: «Обмануть арбитра – хлеб нападающего»

Арбитр Николаев – о пенальти на Дзюбе: «Обмануть арбитра – хлеб нападающего»

28 сентября 2021, 08:59
19

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Это хлеб нападающего – обмануть арбитра. Формально контакт есть, но такие пенальти мы называем легковесными. Перед Евро Роберто Розетти говорил, что такие пенальти мы бы не хотели видеть. На мой взгляд, Артем приукрасил эту ситуацию.

Здесь нет удара по голеностопу, но есть касание. Защитнику нужно быть аккуратным в данной ситуации. Для меня это не пенальти», – сказал Николаев.

Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем Николаев Алексей
Комментарии (19)
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jek718875
1632809192
А.ДЗЮБА смеётся: обманул дурачка,получили три очка
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jek718875
1632810251
Нужно было создать комиссию, влупить А.ДЗЮБЕ ЖК за симуляцию,чтоб другим неповадно было,смешно смотреть как двухметровое бревно падает как подкошенный из автомата
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portero
1632810325
Да уж, таких пенальти нарисовать можно десяток за игру...
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Fusballer
1632810393
Дзюба упал как деревяха.
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ab15488
1632811837
Хрен знает, смущает что Дзюба упал прямо на спину. Если ты собираешься упасть назад, то инстинктивно выставишь руку, он этого не сделал.
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nik55
1632812055
газсрем рулит
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alp
1632820058
вы че все в шары долбитесь? сначала был удар по ноге, потом картинное падение.
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ArReal
1632822356
Обмануть арбитра?а ВАР вам на фига нужен тогда? по моему это арбитры нас обманывают , когда судят матчи Зенита...
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NewLife
1632826320
Задолбали обманщики и жулики, честно ничего добиться не можете, все купили.
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RUSARM
1632831510
Не было пенальти,дрочилкин лось здоровенный,а рухнул от легкого касания,как от крупнокалиберного пулемета!! Одним словом-бомженок!!
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