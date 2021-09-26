Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о назначенном пенальти в ворота самарского клуба в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
– Сложная игра получилась с «Зенитом», казалось, что все-таки получится удержать ничью. Почему пропустили по итогу и игра сложилась не в нашу пользу?
– Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило.
По поводу пенальти, мне кажется, что это супер-спорное решение. Он даже не пошел VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не 100%-е, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.
– В чем «Зенит» все-таки сегодня превзошел «Крылья»?
– У них было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счет этого им удалось добиться положительного результата.
- Пенальти заработал Артем Дзюба, отличившийся в 1-м тайме.
- 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
- «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.