Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о назначенном пенальти в ворота самарского клуба в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

– Сложная игра получилась с «Зенитом», казалось, что все-таки получится удержать ничью. Почему пропустили по итогу и игра сложилась не в нашу пользу?

– Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило.

По поводу пенальти, мне кажется, что это супер-спорное решение. Он даже не пошел VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не 100%-е, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.

– В чем «Зенит» все-таки сегодня превзошел «Крылья»?

– У них было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счет этого им удалось добиться положительного результата.