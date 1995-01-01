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    Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о назначенном пенальти в ворота самарского клуба в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    – Сложная игра получилась с «Зенитом», казалось, что все-таки получится удержать ничью. Почему пропустили по итогу и игра сложилась не в нашу пользу?

    – Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило.

    По поводу пенальти, мне кажется, что это супер-спорное решение. Он даже не пошел VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не 100%-е, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.

    – В чем «Зенит» все-таки сегодня превзошел «Крылья»?

    – У них было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счет этого им удалось добиться положительного результата.

    • Пенальти заработал Артем Дзюба, отличившийся в 1-м тайме.
    • 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
    • «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 01:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1612

      DMитрий 41 минуту назад

      Когда пенальти поставили, - его не было! А вот когда не поставили на Малкоме он был! Вот и вся арифметика...

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      Рейтинг: +25228

      Боцман59rus 1 час назад

      _ странно, симулирует Рукака, а стыдно за Соболя, особенно бездомным>))

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