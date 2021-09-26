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  • Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

26 сентября 2021, 01:26
90

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о назначенном пенальти в ворота самарского клуба в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

– Сложная игра получилась с «Зенитом», казалось, что все-таки получится удержать ничью. Почему пропустили по итогу и игра сложилась не в нашу пользу?

– Мне кажется, самое обидное поражение в чемпионате на данный момент. Команда билась. По самоотдаче ни к кому у тренерского штаба сегодня нет вопросов. Старались. Где-то везения, где-то мастерства не хватило.

По поводу пенальти, мне кажется, что это супер-спорное решение. Он даже не пошел VAR смотреть. Мы после матча с командой посмотрели повторы. Ну такое… Не 100%-е, мягко говоря, решение. А нам не хватило завершения в стадии атаки.

– В чем «Зенит» все-таки сегодня превзошел «Крылья»?

– У них было больше давления на ворота, больше ударов, подач. За счет этого им удалось добиться положительного результата.

  • Пенальти заработал Артем Дзюба, отличившийся в 1-м тайме.
  • 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
  • «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Ломаев Иван
Комментарии (90)
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spam2009
1632626944
И хочется что-то написать и просто нечего. Позор бомжам-так в наглую использовать госапарат. Хоть бы упал покрасивее, сходил бы на актерские курсы. А то даже рукоблудство свое не может обыграть как брат лысого из бразерс
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nik55
1632638522
пока эти клоуны у власти ничего не изменится ------бомжей тянули за уши так будет и дальше
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Январь 59
1632643614
В ЛЧ за такое пенальти никто Зениту не поставит. А ещё и Дзюбе за симуляцию карточку дадут . Нога игрока сзади слегка облокотился на защитника и через ногу упал. Этот простой прием Дзюба постоянно применяет.
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владимир миронов
1632644171
Определить дзюбу в цирк на Цветном бульваре, у него задатки клоуна.
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NewLife
1632645762
Прочитал ваши комменты, бомжи. Какими же жалкими и ущербными попрошайками вы готовы выглядеть, если не можете победить Крылья без помощи судейки и пытаетесь оправдать симуляцию вашего пня, придумывая то, чего не было в данном эпизоде. А было вот что: начнем с того что Мешков находился так далеко и с такой стороны, что он в бинокль не смог бы увидить, что там было, но не обратился к ВАРу и ни секунды не раздумывая показал на точку. Ваш герой зюба, он же рукаку, как всегда облокачивался на соперника (в первом голе руками) в данном случае спиной и не смог овладеть мячом, но чувствуя сзади колено соперника и удар или касание по правой ноге (никто не знает) успел постоять, подрочить, и видя, что просрал очередное единоборство, решил завалиться. Мешок сразу понял, как нужно действовать, чтобы продолжать успешную судейскую карьеру.
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Давид59
1632648681
Спорных моментов много. И ВАР почему-то не смотрел подножку на Малкоме в штрафной в первом тайме. Мягко говоря "странное" решение.
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JTherry
1632651260
Бедный Дзюпа за воздух некстати Зацепился одною из ласт, К сожаленью такого пенальти Вам в Европе никто не задаст... согласен и с Назаровым и с Ломаевым - пенальти левый, рукаку - король дельфинов...)
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VVM1964
1632651405
Даже видео недоступно для просмотра - Зенит совсем совесть потерял ((( Только и могут на левых пенальти выезжать , впрочем не удивительно - рыба гниет с головы , какие нравы на выборах , такие и в про властной команде (((
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mamba9090909
1632652873
Собаки лают, а караван идёт.))
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DOCTOR PENALTY
1632653446
Судья работал на газу.
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