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    «Крылья Советов» не обращались в РФС с просьбой оценить пенальти на Дзюбе

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Крылья Советов» еще не просили оценить пенальти, назначенный в их ворота в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

    «Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет», – сказал Хачатурянц.

    • Пенальти заработал Артем Дзюба, отличившийся в 1-м тайме.
    • 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
    • «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

    Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии8
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      Рейтинг: +628

      belarus-gomel 26 минут назад

      а самому РФСу слабо проверить????

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      Рейтинг: +25308

      пьяныйхоровод 58 минут назад

      Не истерят как некоторые , с чемпионата сняться не угрожают .
      Проигрывать тоже уметь нужно .

      0
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      Рейтинг: +1720

      R_a_i_n > пьяныйхоровод 13 минут назад

      одно дело когда проиграл по делу, другое когда Рукаку ныряет как дельфин, да руками толкает когда забивает. Почему одним можно, другим низя??

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      Рейтинг: +2640

      Derzkiy1 1 час назад

      Смысл то какой? Матч сыгран гаспром 3 очка очередные в рпл набрал

      1
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      Рейтинг: +21283

      vladimir-7 > Derzkiy1 36 минут назад

      Чтобы доказать ошибки судьи и судьи на ВАР.

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      Рейтинг: +5114

      Давид59 1 час назад

      Они не обращались, так как пошли на сделку. Зенит не проверяет не назначенный пендаль на Малкоме (ВАР его проспал), а Крылья не проверяют момент с Дзюбой.

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      Рейтинг: +52234

      portero 1 час назад

      в ЛЧ не дадут такой пенальти 90%, но в ворота наших команд могут поставить отдельные судейки...

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      Рейтинг: +1720

      R_a_i_n 1 час назад

      А зря... Понятно, что счёт не изменить, но и молчать нельзя. Все мы помним знаменитое крови не было.

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