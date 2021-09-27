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  • «Крылья Советов» не обращались в РФС с просьбой оценить пенальти на Дзюбе

«Крылья Советов» не обращались в РФС с просьбой оценить пенальти на Дзюбе

27 сентября 2021, 15:14
13

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Крылья Советов» еще не просили оценить пенальти, назначенный в их ворота в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет», – сказал Хачатурянц.

  • Пенальти заработал Артем Дзюба, отличившийся в 1-м тайме.
  • 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
  • «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Дзюба Артем
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1632748471
А зря... Понятно, что счёт не изменить, но и молчать нельзя. Все мы помним знаменитое крови не было.
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portero
1632749150
в ЛЧ не дадут такой пенальти 90%, но в ворота наших команд могут поставить отдельные судейки...
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Давид59
1632750129
Они не обращались, так как пошли на сделку. Зенит не проверяет не назначенный пендаль на Малкоме (ВАР его проспал), а Крылья не проверяют момент с Дзюбой.
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Derzkiy1
1632750503
Смысл то какой? Матч сыгран гаспром 3 очка очередные в рпл набрал
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belarus-gomel
1632752898
а самому РФСу слабо проверить????
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anjaneri
1632805609
Дзюбби все сделал красиво, по мастерски лег.
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