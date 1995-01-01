«Крылья Советов» не обращались в РФС с просьбой оценить пенальти на Дзюбе

а самому РФСу слабо проверить????
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Крылья Советов» еще не просили оценить пенальти, назначенный в их ворота в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
«Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет», – сказал Хачатурянц.
- Пенальти заработал Артем Дзюба, отличившийся в 1-м тайме.
- 11-метровый реализовал Алексей Сутормин.
- «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.
Ломаев – о пенальти в матче с «Зенитом»: «Супер-спорное решение. Судья даже не пошел смотреть VAR»