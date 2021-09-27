«Крылья Советов» не обращались в РФС с просьбой оценить пенальти на Дзюбе

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что «Крылья Советов» еще не просили оценить пенальти, назначенный в их ворота в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Крылья» пока не обращались в РФС с просьбой оценить эпизод с пенальти в свои ворота. Если не обратятся, ЭСК рассматривать это момент не будет», – сказал Хачатурянц.

Пенальти заработал Артем Дзюба , отличившийся в 1-м тайме.

, отличившийся в 1-м тайме. 11-метровый реализовал Алексей Сутормин .

. «Зенит» закрепил свое лидерство в чемпионате, набрав 23 очка в девяти турах.

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