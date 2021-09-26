Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Главные новости дня. Умер экс-игрок «Зенита» Герасимец, Насри завершил карьеру

    Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника».

    Умер экс-игрок «Зенита» Герасимец.

    Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль».

    Насри объявил о завершении карьеры.

    Принадлежащий «Локомотиву» Лысцов забил «Ростову» с 37,8 метра.

    Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни.

    РПЛ. «Ростов» уступил в дебютном матче Тедеева «Ахмату» и остался в зоне вылета.

    РПЛ. «Краснодар» вдевятером удержал крупную победу над «Сочи».

    АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм».

    Директор «Боруссии» Д Ватцке – об игре Санчо за «МЮ»: «На глаза наворачиваются слезы. Мне больно».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2021 23:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89671
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67613
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru