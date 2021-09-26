Главные новости дня. Умер экс-игрок «Зенита» Герасимец, Насри завершил карьеру

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника».
Умер экс-игрок «Зенита» Герасимец.
Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль».
Насри объявил о завершении карьеры.
Принадлежащий «Локомотиву» Лысцов забил «Ростову» с 37,8 метра.
Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни.
РПЛ. «Ростов» уступил в дебютном матче Тедеева «Ахмату» и остался в зоне вылета.
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Директор «Боруссии» Д Ватцке – об игре Санчо за «МЮ»: «На глаза наворачиваются слезы. Мне больно».
Источник: Бомбардир.ру