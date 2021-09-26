Главные новости дня. Умер экс-игрок «Зенита» Герасимец, Насри завершил карьеру

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника».

Умер экс-игрок «Зенита» Герасимец.

Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль».

Насри объявил о завершении карьеры.

Принадлежащий «Локомотиву» Лысцов забил «Ростову» с 37,8 метра.

Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни.

РПЛ. «Ростов» уступил в дебютном матче Тедеева «Ахмату» и остался в зоне вылета.

РПЛ. «Краснодар» вдевятером удержал крупную победу над «Сочи».

АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм».

Директор «Боруссии» Д Ватцке – об игре Санчо за «МЮ»: «На глаза наворачиваются слезы. Мне больно».