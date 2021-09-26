РПЛ. «Краснодар» вдевятером удержал крупную победу над «Сочи»

«Краснодар» крупно обыграл «Сочи». Все голы забили легионеры. Краснодарцы заканчивали встречу вдевятером.
«Краснодар» поднялся на четвертое место, опередив «Сочи».
«Краснодар» не проигрывает шесть матчей подряд.
Россия. РПЛ. 9-й тур
Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Кайо, Черников, Сперцян (Кривцов, 90+6), Крыховяк, Вилена, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Кордоба (Ионов, 74).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 73), Прохин, Барач (Воробьев, 73), Родригао (Юрганов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 73), Цаллагов, Нобоа, Попов (Бурмистров, 28), Кассьера.
Предупреждения: Классон, 34; Черников, 54 – Родриго, 44; Бурмистров, 45+1; Прохин, 84; Юрганов, 88.
Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.
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