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  • РПЛ. «Краснодар» вдевятером удержал крупную победу над «Сочи»

РПЛ. «Краснодар» вдевятером удержал крупную победу над «Сочи»

26 сентября 2021, 20:57
71

«Краснодар» крупно обыграл «Сочи». Все голы забили легионеры. Краснодарцы заканчивали встречу вдевятером.

«Краснодар» поднялся на четвертое место, опередив «Сочи».

«Краснодар» не проигрывает шесть матчей подряд.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Кайо, Черников, Сперцян (Кривцов, 90+6), Крыховяк, Вилена, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Кордоба (Ионов, 74).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 73), Прохин, Барач (Воробьев, 73), Родригао (Юрганов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 73), Цаллагов, Нобоа, Попов (Бурмистров, 28), Кассьера.

Предупреждения: Классон, 34; Черников, 54 – Родриго, 44; Бурмистров, 45+1; Прохин, 84; Юрганов, 88.

Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи
Комментарии (71)
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slavа0508
1632679150
С победой Краснодар !!!Убедительно без всяких вопросов ..
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deinego77@yandex.ru
1632679195
С победой соседи!!! Краснодар молодцы ,здорово играли!!!
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GoLenaStop
1632679358
Краснодар, спасибо за победу! Это было настоящее зрелище! Особо радует, что пердунская отрыжка в этом матче просто усралась! Браво, южане!
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JTherry
1632679468
с победой - краснодар! отлично в меньшинстве расправились с "колизейщиками", даже Федот оказался не у дел, разгром бомжефарма-2...)
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владимир миронов
1632679545
Приятно душе, приятно глазу и вообще очень здорово. С победой, родные!!! Какой подарок Сергею Николаевичу, это лучше всякого лекарства. М О Л О Д Ц Ы !!!!!!!!
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derrik2000
1632679591
Вот ЭТО - ИГРА! Думал, что Динамо-Рубин будет самым ярким матчем, но Краснодар-Сочи смотрелся ещё интереснее. И это без Гончаренко на тренерской скамейке! Краснодар своей активностью, постоянными перемещениями игроков, коротким пасом, нестандартными действиями и самоотверженностью игроков ПРОСТО СОЖРАЛ БЕЗ СОЛИ это Сочи! Кто-то там писал. что приход Гончаренко в Краснодар - прямая дорога в ФНЛ??? ))))))))) А Краснодар праздник любителям ФУТБОЛА дарит. Мо-лод-цы! Всем болелам Краснодара мои поздравления.
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Январь 59
1632679612
С ПОБЕДОЙ. Игра просто огонь, как сказал кто то из комментаторов, Краснодар играл так как будто это финал ЛЧ.
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zigbert
1632680370
Краснодар с победой! С хорошим настроем начали матч. Очень легко проходили оборону Сочи. Удаление почти не повлияло на игру команды и они продолжали создавать моменты у ворот Сочи. После второго удаления пришлось обороняться но Сочи в этот день был никакой. Кабелла пожалуй лучший игрок в Краснодаре.
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nominum
1632681309
Смотрел интервью Галицкого. И вчера посмотрел фильм "Краснодар. От игре к игре." . Сегодня с совсем другим чувством смотрел "Краснодар-"Сочи". Как будто "Краснодар" родная команда
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yuran63
1632684362
Такую команду невозможно не любить.Браво Краснодар! Здоровья Вам Сергей Галицкий.
Газпром с проглотом вас...
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