Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    РПЛ. «Краснодар» вдевятером удержал крупную победу над «Сочи»

    «Краснодар» крупно обыграл «Сочи». Все голы забили легионеры. Краснодарцы заканчивали встречу вдевятером.

    «Краснодар» поднялся на четвертое место, опередив «Сочи».

    «Краснодар» не проигрывает шесть матчей подряд.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Краснодар – Сочи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сперцян, 3; 2:0 – Кабелла, 21; 3:0 – Крыховяк, 64 (с пенальти).

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Кайо, Черников, Сперцян (Кривцов, 90+6), Крыховяк, Вилена, Кабелла, Классон (Сорокин, 43), Кордоба (Ионов, 74).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов (Заика, 73), Прохин, Барач (Воробьев, 73), Родригао (Юрганов, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 73), Цаллагов, Нобоа, Попов (Бурмистров, 28), Кассьера.

    Предупреждения: Классон, 34; Черников, 54 – Родриго, 44; Бурмистров, 45+1; Прохин, 84; Юрганов, 88.

    Удаления: Спайич, 39; Черников, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:57
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1397

      nominum 2 минуты назад

      Смотрел интервью Галицкого. И вчера посмотрел фильм "Краснодар. От игре к игре." . Сегодня с совсем другим чувством смотрел "Краснодар-"Сочи". Как будто "Краснодар" родная команда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2155

      Krasnodar 123 7 минут назад

      Ай да судейство!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67628

      insider_retro 13 минут назад

      Солидно и теряя игроков, быки дожали нужную победу!
      Галицкий будет доволен :)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17019

      derrik2000 > insider_retro 12 минут назад

      А болелы довольны, что не зря время на просмотр матча потратили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +974

      DemSerg 14 минут назад

      газмясовскому недоклупу опять провели вялым за позор с ростовом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5024

      Из Твери Леха 15 минут назад

      Ох жалею, что не смотрел. Две красных и 3-0. Фантастика...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Валя Ромашина 17 минут назад

      От души поздравляю Краснодар. Как ни старались судьи тащит сочи , Краснодар одержал убедительную победу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89705

      zigbert 18 минут назад

      Краснодар с победой! С хорошим настроем начали матч. Очень легко проходили оборону Сочи. Удаление почти не повлияло на игру команды и они продолжали создавать моменты у ворот Сочи. После второго удаления пришлось обороняться но Сочи в этот день был никакой. Кабелла пожалуй лучший игрок в Краснодаре.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3316

      PAREVG. 22 минуты назад

      Поздравляю Краснодар с победой!!!
      Игра очень понравилась.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Sancho010365 24 минуты назад

      Краснодар и Ваши болельщики, поздравляю Вас! Так турнирная таблица уже получше смотрится до завтра. Следующий тур огонь, надеюсь не подведёте. А нервы Черникову нужно кому-то поправить. Немного подпортил игру да и вообще, на тебя же все смотрят.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -136

      Аден 26 минут назад

      Краснодар красава.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89671
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67613
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru