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    РПЛ. «Ростов» уступил в дебютном матче Тедеева «Ахмату» и остался в зоне вылета

    У «Ростова» по-прежнему одна победа в сезоне. В очередном туре ростовчане дома проиграли «Ахмату».

    Это был дебютный матч для исполняющего обязанности главного тренера ростовчан Заура Тедеева.

    Оба мяча гостей забили арендованные футболисты.

    «Ростов» не выиграл шесть домашних матчей РПЛ подряд. Такой серии у команды не было с сезона-2013/14, когда ее тренировал Миодраг Божович.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев (Сухомлинов, 57), Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Полоз, 46), Глебов, Альмквист, Гигович (Мамаев, 79), Соу (Комличенко, 57).

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Ибишев, 90), Уткин (Пуцко, 79), Харин (Иналкаев, 79), Полярус (Карапузов, 66), Конате (Себай, 65).

    Предупреждения: Мелехин, 71; Поярков, 78 – Семенов, 29; Конате, 43; Полярус, 64; Харин, 72; Уткин, 74.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии41
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      Рейтинг: +21922

      slavutiq70 33 минуты назад

      Только посочувствовать могу болельщикам Ростова . жалко если потеряем такой клуб в РПЛ ...надеюсь что всё таки найдутся силы и выкарабкаетесь ....

      3
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      Рейтинг: +543

      Sancho010365 38 минут назад

      Сёмин ушёл почти накануне игры с Локомотивом. У Палыча по-видимому были свои мысли, а возможно и разговор с руководством Ростова. Он ведь не простой мужик и тренер, сила!

      1
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      Рейтинг: +71

      yuran63 1 час назад

      Продали лучших,неугадали в селекции.Вот итог.Тренер с таким материалом,ничего не сможет сделать.

      1
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      Рейтинг: +2058

      Play > yuran63 40 минут назад

      У Ростова всяко не худший состав в лиге, не на 15 место. У того же Ахмата лучше состав? Тут как раз таки тренерской работы не хватает. Осипенко был одним из лучших ЦЗ в прошлом сезоне, в этом привозит голы у двух матчах из трёх стабильно. Хаджикадунич чем плох? А Глебов, Байрамян. Просто они в один момент остановились в своём развитии, а некоторые даже начали обратный путь. Алмквист бежит как Форрест Гамп, его бы научить куда бежать. Ростов не вчера начал свой путь в ФНЛ, он планомерно деградировал на протяжение последних лет пяти. Валера сидел в своей зоне комфорта, периодически балуя болельщиков и руководство локальными успехами, а тем временем команда топталась на месте. У нас тренеры умеют работать только с готовым материалом, развивать игроков никто не умеет, Валера яркий тому пример. Тот же Бердыев за 2 года сделал бы из Осипенко лучшего ЦЗ в стране, потому что он умел развивать игроков, учить их чему то новому, а не просто выставлять состав.

      1
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      Рейтинг: +9687

      Cleaner 1 час назад

      Очень глупо было потерять Семина. К весне он бы наладил игру команды. Но Ростовским НАЧАЛЬНИКАМ хочется всего и сразу...(

      2
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      Рейтинг: +1396

      nominum > Cleaner 1 час назад

      Сёмин не панацея. У него только с Локо любовь была. А все остальные команды, что он тренировал, ничего не добились. Любовь она сильнее денег.

      1
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      Рейтинг: +3609

      _Marqella_ > nominum 48 минут назад

      Чемпион Украины,выигрывал Суперкубок Украины...не считается???

      1
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      Рейтинг: +543

      Sancho010365 > nominum 33 минуты назад

      Поправлю Вас только с уважением, в 2009 году чемпионы с Динамо К. и полуфинал ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +3609

      _Marqella_ 2 часа назад

      Ахмат с победой !!! Ростов, дно всё ближе...))

      1
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      Рейтинг: +63

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Во те то ростов краснодао филиал зенитовский сочи рубин да и зенит в пердив нужно отправлять! Тока позорят))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1396

      nominum > БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Ты хоть бы знаки препинания какие-нибудь поставил. Фиг пойми, что ты написал.

      6
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      ...
      Рейтинг: +596

      Блямба > nominum 2 часа назад

      да никак ему..руки обе заняты.
      Доширак выкипает....
      А в Бибирево его ночью не купишь,если нет знакомых барыг...)

      4
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      ...
      Рейтинг: +71

      yuran63 > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Эх,понять бы твою мысль....Может на английском повторишь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2058

      Play 2 часа назад

      А всё из-за незасчитанного гола в Химках, если бы не он, сейчас шли в зоне еврокубков,

      1
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      Рейтинг: +3237

      Axe111 2 часа назад

      Потрачено

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -136

      Аден 2 часа назад

      Эх, Ростов. Ну, что такое, блин.

      2
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      Рейтинг: +46806

      MaxRnD > Аден 2 часа назад

      Поторговали неудачно

      6
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      Рейтинг: +2007

      волчарик 2 часа назад

      Кроме своих команд есть к другим симпатия и антипатия.Мне не хотелось бы вылета Ростова.

      1
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      Рейтинг: +2007

      волчарик > волчарик 2 часа назад

      Забыл добавить равнодушие,пускай вылетают такие.

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