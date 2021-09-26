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  • РПЛ. «Ростов» уступил в дебютном матче Тедеева «Ахмату» и остался в зоне вылета

РПЛ. «Ростов» уступил в дебютном матче Тедеева «Ахмату» и остался в зоне вылета

26 сентября 2021, 18:29
46

У «Ростова» по-прежнему одна победа в сезоне. В очередном туре ростовчане дома проиграли «Ахмату».

Это был дебютный матч для исполняющего обязанности главного тренера ростовчан Заура Тедеева.

Оба мяча гостей забили арендованные футболисты.

«Ростов» не выиграл шесть домашних матчей РПЛ подряд. Такой серии у команды не было с сезона-2013/14, когда ее тренировал Миодраг Божович.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Сухомлинов, 57), Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Полоз, 46), Глебов, Альмквист, Гигович (Мамаев, 79), Соу (Комличенко, 57).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Ибишев, 90), Уткин (Пуцко, 79), Харин (Иналкаев, 79), Полярус (Карапузов, 66), Конате (Себай, 65).

Предупреждения: Мелехин, 71; Поярков, 78 – Семенов, 29; Конате, 43; Полярус, 64; Харин, 72; Уткин, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Тедеев Заур
Комментарии (46)
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nominum
1632670443
Один Алмквист бился. Остальных надо опять вызывать на разговор с фанатской трибуной.
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Блямба
1632670526
Цитата,однако... Рейтинг: +46786 MaxRnD > Самое печальное, что никто, кроме Альмквиста, играть особо не рвётся ...
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ySS
1632670562
Арташесу надо думать над приобретением хоть одного толкового игрока в середину поля в зимнее окно. Сейчас можно рассчитывать только на удачу. Грозный с победой. Песьякову Рамзан должен)
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JTherry
1632670582
Ростов забуксовал, но весь второй тайм прикладывал усилия к приемлемому для себя исходу матча... не сложилось, сил не хватает на весь матч...
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ААМ
1632670660
Жаль Ростов. Неужели он вылетит из РПЛ? Надеюсь нет.
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GoLenaStop
1632670682
Ростсельмаш!...спасибо Альмквисту и Песьякову (единственный в команде , кто руками и головой играл в футбол), что не просрали крупно. А, где команда? Где игра в ногомяч? Без слов.
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deinego77@yandex.ru
1632670937
Очень печально.Хотя в концовке неплохо играли.
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моэм
1632671247
В игре тренеров победил Талалаев , что неудивительно ... Тедеевы явно не уровень РПЛ ... расстроил уход Сёмина в трудный момент , ведь на него рассчитывали , как на настоящего бойца . каковым он всегда был... и Ростов всегда был с характером и всё могло получиться....к сожалению приходится констатировать , что Сёмин перестал быть бойцом , в частности бойцом умеющим держать удар и зря обнадёжил и Ростов и ростовчан...нехорошо получилось , недостойно Сёмина которого мы знаем ...постарел видать , так не будем его корить.
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ySS
1632671272
Ростов расстался со всеми своими удачными приобретениями. Остались только неудачные и не делающие погоды в игре.
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slavа0508
1632679380
Только посочувствовать могу болельщикам Ростова . жалко если потеряем такой клуб в РПЛ ...надеюсь что всё таки найдутся силы и выкарабкаетесь ....
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