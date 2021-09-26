РПЛ. «Ростов» уступил в дебютном матче Тедеева «Ахмату» и остался в зоне вылета

У «Ростова» по-прежнему одна победа в сезоне. В очередном туре ростовчане дома проиграли «Ахмату».

Это был дебютный матч для исполняющего обязанности главного тренера ростовчан Заура Тедеева.

Оба мяча гостей забили арендованные футболисты.

«Ростов» не выиграл шесть домашних матчей РПЛ подряд. Такой серии у команды не было с сезона-2013/14, когда ее тренировал Миодраг Божович.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лысцов, 36; 0:2 – Коновалов, 53 (с пенальти); 1:2 – Полоз, 90+5.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Сухомлинов, 57), Баштуш, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Фольмер (Полоз, 46), Глебов, Альмквист, Гигович (Мамаев, 79), Соу (Комличенко, 57).

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Ибишев, 90), Уткин (Пуцко, 79), Харин (Иналкаев, 79), Полярус (Карапузов, 66), Конате (Себай, 65).

Предупреждения: Мелехин, 71; Поярков, 78 – Семенов, 29; Конате, 43; Полярус, 64; Харин, 72; Уткин, 74.

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