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Ростов - Ахмат

26.09.2021, Воскресенье, 16:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 9 тур Ростов - Ахмат
Россия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 19:30 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ахмат 0:1 Ростов
11 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Ростов 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Ахмат 1:1 Ростов
9 тур
16 сентября, понедельник 20:30 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Ахмат 1:0 Ростов
1 тур
28 июля, суббота 21:30 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
4 ноября, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Ростов
2 тур
23 июля, воскресенье 20:00 Ростов 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
12 марта, воскресенье 19:00 Ростов 0:0 Ахмат
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Ахмат 0:2 Ростов
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 19:00 Ростов 0:1 Ахмат
9 тур
28 сентября, воскресенье 21:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 17:00 Ахмат 3:0 Ростов
1 тур
15 июля, понедельник 20:00 Ростов 2:1 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Ростов 0:3 Ахмат
11 тур
5 октября, пятница 19:00 Ахмат 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
18 апреля, четверг 18:00 Ростов 0:0
(4:3)п		 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
41 тур
27 апреля, пятница 19:30 Ростов 1:1 Ахмат
35 тур
17 марта, суббота 16:30 Ахмат 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 20:30 Ахмат 1:1 Ростов
6 тур
23 апреля, суббота 16:15 Ростов 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
6 августа, пятница 21:00 Ростов 1:0 Ахмат
2 тур
20 марта, суббота 14:15 Ахмат 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 1:3 Ростов
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Ростов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
15 октября, суббота 00:00 Ахмат 2:3 Ростов
11 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Ростов 1:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr 26 сентября 2021, 18:28

    Ну, наконец-то размочили. Играли бы весь матч так, как последние 20 минут, был бы иной результат.

    1
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    Рейтинг: +1024

    Нас Много 26 сентября 2021, 18:09

    Ну где ещё, как не в РнД быть первоклассной футбольной команде? Что не так? Или перефразируя: "Футбольная команда не играла по 26 причинам. Причина первая - не было денег...".

    1
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    Рейтинг: +55669

    MaxRnD 26 сентября 2021, 17:20

    Песьяков - это похороны и гарантированно Ф(-1)

    4
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > MaxRnD 26 сентября 2021, 17:31

    Как-то не понятно с Песьяковым. До гола несколько раз спасал команду. Из 10 ударов Ахмата, 6 пришлось в створ ворот. Ростов же вообще в створ не пробил, так что о чем говорить.

    1
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    Рейтинг: +55669

    MaxRnD > ilichkadr 26 сентября 2021, 17:34

    Вообще, учитывая, что на поле ещё и Хаджикадунич, то по всей видимости это ещё не всё ...

    4
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > MaxRnD 26 сентября 2021, 17:49

    Похоже, что уже всё, 2-й получили нежданчик.

    1
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    Рейтинг: +55669

    MaxRnD > ilichkadr 26 сентября 2021, 18:04

    Самое печальное, что никто, кроме Альмквиста, играть особо не рвётся ...

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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr 26 сентября 2021, 17:11

    Ну, вот и огребли благодаря Песьякову..............

    1
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    Рейтинг: +995

    Riot Zero > ilichkadr 26 сентября 2021, 18:33

    Вафёл питерский, чё ты опять забыл на ветке Ростова?

    0
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > Riot Zero 27 сентября 2021, 09:00

    Сынок, ты ещё не родился, когда я на Чкаловском по Киргизской таких как ты гонял. Поэтому закрой свою варежку и не вякай.
    Совет на будущее: выражайся поприличнее, а то я тебя огорчу до невозможности!
    P.S. Я к тому, что вычислить твой IP-адрес как два пальца обоссать.

    0
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    Рейтинг: +67942

    portero 26 сентября 2021, 17:09

    Эх, Письяков ... привоз...

    3
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    Рейтинг: +67942

    portero 26 сентября 2021, 17:05

    да уж Конате моментов кучу имел уже....
    тяжко Ростову.

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 26 сентября 2021, 12:25

    Всё зависит от РФС, учитывая увольнение Семина из Ростова и чтобы
    его не обижать как не справившегося в работе, команды могут сыграть вничью.

    0
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > vladimir-7 26 сентября 2021, 16:44

    Сегодня Ростов выиграет. Отступать не куда, позади ФНЛ.

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ilichkadr 26 сентября 2021, 17:01

    Ну, насчет ФНЛ говорить рано, всё ещё исправится.

    0
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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > vladimir-7 26 сентября 2021, 17:10

    Пока не видно с кем можно исправлять. Ближайшие игры с Локо и Сочи, а там и Спартак подтянется.

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    Рейтинг: +204

    Venom888 25 сентября 2021, 21:11

    Почему тренер Ростова Карпин до сих пор?)))

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Venom888 26 сентября 2021, 12:27

    Бомбардир держит Карпина на карандаше для Ростова

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    Рейтинг: +18610

    ilichkadr > Venom888 26 сентября 2021, 16:42

    Главный тренер Ростова - Заур Тедеев (и.о.). Он же тренер молодежной команды.

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    Рейтинг: +204

    Venom888 > ilichkadr 26 сентября 2021, 20:07

    До публикации состава на матч здесь Карпин был указан))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 21 сентября 2021, 10:35

    Ахмат должен выиграть у Ростова.

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    Рейтинг: +47

    Кандидов > vladimir-7 23 сентября 2021, 21:57

    Дело чести.)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Кандидов 26 сентября 2021, 12:33

    Начиная с самой низкой ступени власти и кончая
    самой высокой, честь этих людей давно продана,
    кроме простого народа России, который дорожал
    и продолжает дорожать своей честью.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladimir-7 26 сентября 2021, 16:00

    В смысле дорожил и дорожить.

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