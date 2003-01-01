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    Директор «Боруссии» Д Ватцке – об игре Санчо за «МЮ»: «На глаза наворачиваются слезы. Мне больно»

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу игры полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Ранее он выступал в Дортмунде.

    «Я люблю Джейдона Санчо. Когда вижу, как он играет [в «Манчестер Юнайтед»] , на глаза наворачиваются слезы. Мне больно, что ему так мало внимания уделяется.

    Я думаю, проблема Санчо в том, что он не входит в сборную Англии», – считает Ватцке.

    • В сезоне АПЛ Санчо провел 5 матчей без результативных действий.
    • За «Боруссию» игрок выступал в течение 4 лет.
    • Санчо стоит 100 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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