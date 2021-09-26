Директор «Боруссии» Д Ватцке – об игре Санчо за «МЮ»: «На глаза наворачиваются слезы. Мне больно»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу игры полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Ранее он выступал в Дортмунде.

«Я люблю Джейдона Санчо. Когда вижу, как он играет [в «Манчестер Юнайтед»] , на глаза наворачиваются слезы. Мне больно, что ему так мало внимания уделяется.

Я думаю, проблема Санчо в том, что он не входит в сборную Англии», – считает Ватцке.