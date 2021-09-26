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    Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил на тему судейства после матча девятого тура РПЛ против «Сочи» (3:0). Он считает, что судили под давлением.

    «Сегодня на VAR сидел господин Владислав Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придeт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.

    Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Сергей Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.

    Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение», – сказал Хашиг.

    • «Краснодар» закончил матч вдевятером.
    • Игру в поле обслуживал Игорь Панин.
    • «Краснодар» идет в РПЛ на 4-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.09.2021 21:50
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +4554

      Павелий 42 минуты назад

      Так можно много прозенитовских судей назвать: Вилков (ныне отстранённый), Безбородов, Мешков и т.д.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1294

      Atom2020 56 минут назад

      Субъективщина про какое-то давление, спорные моменты, разные трактовки. Так, без конкретики, можно про любой матч написать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1418

      nominum 58 минут назад

      Уважаемый Владимир Хашиг, Это только подтверждает класс команды. Сборная СССР (неважно по какому виду спорта- гимнастика, хоккей ит.п.) выигрывала не благодаря судейству, а вопреки ему. Вы возрождаете традиции. Побеждать исходя не из количества очков, а исходя из того, что МЫ хотим победить

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6467

      владимир миронов 2 часа назад

      Тащат судьи зенита и сочи за уши, не понимая, что в Европе судьи работают по другому, получается медвежья услуга.

      9
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      ...
      Рейтинг: +567

      Sancho010365 > владимир миронов 1 час назад

      Хочется, чтобы Зенит с Мальме в среду сыграл также как сегодня Краснодар в первом тайме. Неужели им нас не жалко. С Вами согласен на 100%.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +622

      belarus-gomel 2 часа назад

      всё по делу сказал!! только при нарушениях на кабелла можно было 6 желтых раздать.... может некоторые стали бы красными... и тогда бы черников не сорвался....

      ну первая красная была не по делу.... карточка "оранжевая"... но грубости специальной не было!!! безбородов протолкнул свою позицию!! арбитр матча изначально всё правильно расценил!!!

      6
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      Рейтинг: +372

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Уже был скандал с этим судьей в матче с спартаком, после чего его отстранили из-за протеста Краснодара, спрашивается почему он теперь снова судит матч- хоть и сидит на Вар??

      5
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      Рейтинг: +372

      Жорик секс обжорик > Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Гореть ему в аду

      3
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      Рейтинг: +17187

      JTherry 2 часа назад

      "думаю, что такие судьи (как Безбородов) не должны находиться в РПЛ..."
      а такие команды, как зенит и его 3 фарм-клуба, тем более, не должны находиться в РПЛ... им бы свой отдельный чемпионат организовать - газпрём-ПЛ...)

      13
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      Рейтинг: +25303

      пьяныйхоровод > JTherry 2 часа назад

      Ты думаешь ? Ты ещё и думаешь ?

      0
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      Рейтинг: +17187

      JTherry > пьяныйхоровод 2 часа назад

      ты вообще не думаешь - нечем...) ты прочитать текст сверху не ленился бы, может вопросов было бы меньше...

      7
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      Рейтинг: +25303

      пьяныйхоровод > JTherry 1 час назад

      Читал . Вопросы те же .

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      Рейтинг: +3778

      mopecekca > пьяныйхоровод 1 час назад

      а в чем он не прав??

      5
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      Рейтинг: +4554

      Павелий > mopecekca 44 минуты назад

      Пьяномухороводу не понять. Он пока только в 7-м классе учится, но при этом забывает то, что проходили в 3-м и в 4-м.

      1
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