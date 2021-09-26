Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил на тему судейства после матча девятого тура РПЛ против «Сочи» (3:0). Он считает, что судили под давлением.

«Сегодня на VAR сидел господин Владислав Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придeт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.

Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Сергей Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.

Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение», – сказал Хашиг.