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  • Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

Директор «Краснодара» Хашиг – после матча с «Сочи»: «Таких судей не должно быть в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу соперника»

26 сентября 2021, 21:50
28

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил на тему судейства после матча девятого тура РПЛ против «Сочи» (3:0). Он считает, что судили под давлением.

«Сегодня на VAR сидел господин Владислав Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придeт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.

Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Сергей Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.

Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение», – сказал Хашиг.

  • «Краснодар» закончил матч вдевятером.
  • Игру в поле обслуживал Игорь Панин.
  • «Краснодар» идет в РПЛ на 4-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи
Комментарии (28)
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JTherry
1632682778
"думаю, что такие судьи (как Безбородов) не должны находиться в РПЛ..." а такие команды, как зенит и его 3 фарм-клуба, тем более, не должны находиться в РПЛ... им бы свой отдельный чемпионат организовать - газпрём-ПЛ...)
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Жорик кекс обжорик
1632682888
Уже был скандал с этим судьей в матче с спартаком, после чего его отстранили из-за протеста Краснодара, спрашивается почему он теперь снова судит матч- хоть и сидит на Вар??
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belarus-gomel
1632683842
всё по делу сказал!! только при нарушениях на кабелла можно было 6 желтых раздать.... может некоторые стали бы красными... и тогда бы черников не сорвался.... ну первая красная была не по делу.... карточка "оранжевая"... но грубости специальной не было!!! безбородов протолкнул свою позицию!! арбитр матча изначально всё правильно расценил!!!
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владимир миронов
1632684590
Тащат судьи зенита и сочи за уши, не понимая, что в Европе судьи работают по другому, получается медвежья услуга.
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nominum
1632689396
Уважаемый Владимир Хашиг, Это только подтверждает класс команды. Сборная СССР (неважно по какому виду спорта- гимнастика, хоккей ит.п.) выигрывала не благодаря судейству, а вопреки ему. Вы возрождаете традиции. Побеждать исходя не из количества очков, а исходя из того, что МЫ хотим победить
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Atom2020
1632689536
Субъективщина про какое-то давление, спорные моменты, разные трактовки. Так, без конкретики, можно про любой матч написать.
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Павелий
1632690366
Так можно много прозенитовских судей назвать: Вилков (ныне отстранённый), Безбородов, Мешков и т.д.
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Ловкий Бубен
1632698699
все моменты должны трактоваться в вашу пользу , вы как свиньи стали, и моменты когда вы нарушали правила тоже должны в вашу пользу ? Или только всё таки только моменты когда противник нарушает правила ?
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portero
1632743250
но ведь смогли выиграть, просто надо играть всегда как вчера. ну а по судьям давай, пиши, жалуйся.
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Алекс636363
1632767780
хашиг больной. все было по делу
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