АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм»

«Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма» в очередном туре АПЛ. Команда Нуну в трех матчах турнира подряд пропустила 3+ гола.

«Тоттенхэм» не побеждает на «Эмирейтс» в АПЛ с 2010 года.

Команда Микеля Артеты поднялась на десятое место в таблице, опередив «Тоттенхэм».

Англия. АПЛ. 6-й тур

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Смит-Роу, 12; 2:0 – Обамеянг, 27; 3:0 – Сака, 34; 3:1 – Сон, 79.

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