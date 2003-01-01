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    АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм»

    «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма» в очередном туре АПЛ. Команда Нуну в трех матчах турнира подряд пропустила 3+ гола.

    «Тоттенхэм» не побеждает на «Эмирейтс» в АПЛ с 2010 года.

    Команда Микеля Артеты поднялась на десятое место в таблице, опередив «Тоттенхэм».

    Англия. АПЛ. 6-й тур

    Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Смит-Роу, 12; 2:0 – Обамеянг, 27; 3:0 – Сака, 34; 3:1 – Сон, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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