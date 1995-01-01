Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль»

Не очень люблю смотреть матчи, когда наши судят в Европе. Больно за них переживаю и в восторге когда в спорных моментах не смотря на европейских суперкоманд принимают на мой взгляд правильные решения. Карасёв - молодчина! Это тоже достижение, что нашим доверяют судить.
Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем».
Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр – Владимир Москалев.
Видеоассистент рефери – Бастиан Данкерт, его помощник – Виталий Мешков.
- Матч «Порту» – «Ливерпуль» пройдет 28 сентября на стадионе «Драгау».
- Начало встречи – в 22:00 мск.