Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль»

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем».

Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр – Владимир Москалев.

Видеоассистент рефери – Бастиан Данкерт, его помощник – Виталий Мешков.