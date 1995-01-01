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    Карасев обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль»

    Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем».

    Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр – Владимир Москалев.

    Видеоассистент рефери – Бастиан Данкерт, его помощник – Виталий Мешков.

    • Матч «Порту» – «Ливерпуль» пройдет 28 сентября на стадионе «Драгау».
    • Начало встречи – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +527

      Sancho010365 8 минут назад

      Не очень люблю смотреть матчи, когда наши судят в Европе. Больно за них переживаю и в восторге когда в спорных моментах не смотря на европейских суперкоманд принимают на мой взгляд правильные решения. Карасёв - молодчина! Это тоже достижение, что нашим доверяют судить.

      0
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      Рейтинг: +89675

      zigbert 14 минут назад

      Ну вот и еще одну статусную игру доверили. Удачи тебе Сергей!

      1
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      Рейтинг: +2783

      ySS 33 минуты назад

      Удачи, Серёга!
      Серьёзный и непростой матч доверили.

      2
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      Рейтинг: +49

      БОМЖАРНИК 37 минут назад

      А че не бамжарника с Мальме?

      0
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      Рейтинг: -414

      СуперПАВ9 37 минут назад

      Удачи Сереге топ арбитр

      2
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      Рейтинг: +67615

      insider_retro 42 минуты назад

      Карасёв - наша рыба в мутной еврофутбольной воде :)))
      Заморочить команды свистками и надавить авторитетом, выкованном в лютых поединках РПЛ :)

      1
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      Рейтинг: +9652

      Cleaner 44 минуты назад

      Сложно будет судить две бегущие команды. Удачи нашей бригаде. И не накосячить...)

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      Рейтинг: +9694

      alex1951 44 минуты назад

      Вижу,что лысые арбитры - самые правильные арбитры.
      Помните итальянца,уже и фамилиё забыл, с дикими ,как беременной коровы глазами?
      Так тот считался верхом справедливости....а щас Карасев медленно ,но верно двигается в том же направлении....теперь вот .серьезную игру доверили...удачи тебе российский арбитр!

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      Рейтинг: +49

      БОМЖАРНИК > alex1951 35 минут назад

      Калина

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      Рейтинг: +527

      Sancho010365 > alex1951 22 минуты назад

      Калина. Здорово судил, по справедливости. Авторитетный мужик. Спец одним словом.

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