Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни

В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи». На встрече присутствует президент хозяев Сергей Галицкий.
На этой неделе владелец «Краснодара» сообщил о болезни, не позволяющей ему посещать каждый домашний матч.
- Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
- Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
- Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.
Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».
Источник: Бомбардир.ру