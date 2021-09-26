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  • Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни

Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни

26 сентября 2021, 19:35
6

В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи». На встрече присутствует президент хозяев Сергей Галицкий.

На этой неделе владелец «Краснодара» сообщил о болезни, не позволяющей ему посещать каждый домашний матч.

  • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
  • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
  • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи Галицкий Сергей
Комментарии (6)
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Sancho010365
1632674807
У Сергея Николаевича должно быть хорошее настроение, как и у нас. Но Сочи есть Сочи. Хотелось бы оказаться на 4 строчке пока. А следующий тур бомба ЦСКА-Краснодар.
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Январь 59
1632676140
Здоровья, здоровья и здоровья.
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владимир миронов
1632684765
Дай бог здоровья этому Человеку.
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житель СПб
1632690995
Галицкому здоровья и поздравление с победой его команды!
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zigbert
1632748448
Наверняка остался доволен игрой команды. Здоровья!
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