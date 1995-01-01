Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни

    В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи». На встрече присутствует президент хозяев Сергей Галицкий.

    На этой неделе владелец «Краснодара» сообщил о болезни, не позволяющей ему посещать каждый домашний матч.

    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
    • Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».
    • Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

    Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      Январь 59 1 час назад

      Здоровья, здоровья и здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7817

      Alekxei Z. 1 час назад

      Здоровья !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      Sancho010365 1 час назад

      У Сергея Николаевича должно быть хорошее настроение, как и у нас. Но Сочи есть Сочи. Хотелось бы оказаться на 4 строчке пока. А следующий тур бомба ЦСКА-Краснодар.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89671
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67613
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru