Галицкий присутствует на матче «Краснодар» – «Сочи». Ранее он сообщил о болезни

В эти минуты проходит матч девятого тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи». На встрече присутствует президент хозяев Сергей Галицкий.

На этой неделе владелец «Краснодара» сообщил о болезни, не позволяющей ему посещать каждый домашний матч.

Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.

Команда дебютировала в РПЛ в 2011 году, заменив в высшем дивизионе «Сатурн».

Лучший результат «Краснодара» в Премьер-лиге – 3-е место.

Фото: скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».