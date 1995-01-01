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    РПЛ. «Спартак» выиграл у «Уфы» и поднялся на восьмое место

    В девятом туре РПЛ «Спартак» одержал домашнюю победу над «Уфой» со счетом 2:0.

    Москвичи выиграли благодаря голам Эсекьеля Понсе и Квинси Промеса.

    Набрав три очка, столичная команда поднялась с девятого на восьмое место в таблице чемпионата. Уфимцы идут 13-ми.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев (Рассказов, 70), Промес (Ломовицкий, 90), Умяров, Мозес (Игнатов, 85), Понсе (Соболев, 70).

    «Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев (Милетич, 80), Камилов (Фищенко, 63), Бауэр (Сухов, 70), Агаларов, Мрзляк (Голубев, 64), Касинтура (Иванов, 46).

    Предупреждения: нет – Кротов, 18; Камилов, 19; Мрзляк, 54; Голубев, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии73
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      Рейтинг: +1163

      sерж 10 минут назад

      повезло спермачку, выиграть это дерби

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1660

      R_a_i_n > sерж 2 минуты назад

      Спермачок в жопе у тебя. Рукаку же заходил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3217

      Питерский князь 11 минут назад

      Глазам не верю, Спартаг на 8 месте!
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      zadira56 13 минут назад

      Какое-же гамно этот Спратак!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1660

      R_a_i_n > zadira56 2 минуты назад

      Обоснуй

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      I'll be back 32 минуты назад

      Сообщение от Бомбардира.
      "РПЛ. «Спартак» выиграл у «Уфы» и поднялся на восьмое место."
      Обалдел!!! Аж на восьмое место!!
      Когда будет на седьмом месте сообщите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +985

      Frankfurt Am Main 34 минуты назад

      Ща ещё лысого Спаллети чпокнуть и сезон удался

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8056

      playsh 52 минуты назад

      В России нет ещё пока команды лучше Спартака.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      I'll be back > playsh 32 минуты назад

      ГазМяс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8056

      playsh > I'll be back 16 минут назад

      Тяв-тяв...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7787

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тут и комментировать особо нечего , победил сильнейший.
      Хоть до Неаполя походим с хорошим настроением.

      8
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      Рейтинг: +31

      Форвард 79 1 час назад

      Не ужели выйграли.
      Походу спартак наконец то в этом сезоне нашел соперника по зубам:)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +89661

      zigbert 1 час назад

      Ну сегодня показали хоть что то похожее на игру. С победой Спартак!
      Уфа неудобный соперник о чем говорит и статистика встреч но молодцы вся команда.

      11
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      Рейтинг: +17102

      JTherry > zigbert 42 минуты назад

      сегодня на стадионе не было Федуна, может, результат - из-за этого...) с Уфой порадовали (игра была похожа на игры на Матч-премьер), посмотрим, что будет далее...

      3
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      Рейтинг: +89661

      zigbert > JTherry 37 минут назад

      Впереди комбинировали неплохо. Теперь бы научиться делать выход из обороны. Ведь это настоящая игра на нервах.

      5
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      Рейтинг: +3237

      Axe111 1 час назад

      Всего одно сообщение про это достижение,странно....

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