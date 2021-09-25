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РПЛ. «Спартак» выиграл у «Уфы» и поднялся на восьмое место

25 сентября 2021, 20:54
77

В девятом туре РПЛ «Спартак» одержал домашнюю победу над «Уфой» со счетом 2:0.

Москвичи выиграли благодаря голам Эсекьеля Понсе и Квинси Промеса.

Набрав три очка, столичная команда поднялась с девятого на восьмое место в таблице чемпионата. Уфимцы идут 13-ми.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев (Рассказов, 70), Промес (Ломовицкий, 90), Умяров, Мозес (Игнатов, 85), Понсе (Соболев, 70).

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев (Милетич, 80), Камилов (Фищенко, 63), Бауэр (Сухов, 70), Агаларов, Мрзляк (Голубев, 64), Касинтура (Иванов, 46).

Предупреждения: нет – Кротов, 18; Камилов, 19; Мрзляк, 54; Голубев, 69.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа
Комментарии (77)
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slavа0508
1632592502
С Победой парни!!!Радоваться рано обыграли всё лишь 12 команду. и причём не в стиле Витории. выиграли за счёт быстрых атак больше на игру при Тодеско похоже ...
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portero
1632592987
С Уфой получилось. Три очка набрали, ждем игры на неделе, что там покажут...
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oyabun
1632593237
Красно-белые! С Победой! Уверенная и заслуженная. Хотя второй тайм провели намного хуже. И я очень прошу - Витория забудь про Ломовицкого! Он если не портачит, то не использует 100% моменты забить. Беленов - Супер!! Сколько сэйвов!
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Fancyfall
1632593384
всех КБ с победой!
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_Marqella_
1632593503
Уфа сама отдала победу Спартаку...
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JTherry
1632593651
наконец-то, с победой КБ...!!! Литвинов провел очень хороший матч, много били по воротам (что отрадно), не всегда зряче (опять не повезло забить в пустые ворота), потому и забили всего 2 гола... с Уфой всегда непросто: это вам не фиалки вокруг стадиона поливать...)
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zigbert
1632594551
Ну сегодня показали хоть что то похожее на игру. С победой Спартак! Уфа неудобный соперник о чем говорит и статистика встреч но молодцы вся команда.
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Plyash
1632595543
В России нет ещё пока команды лучше Спартака.
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zadira56
1632597868
Какое-же гамно этот Спратак!
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sерж
1632598015
повезло спермачку, выиграть это дерби
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