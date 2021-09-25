"РПЛ. «Спартак» выиграл у «Уфы» и поднялся на восьмое место."

В девятом туре РПЛ «Спартак» одержал домашнюю победу над «Уфой» со счетом 2:0.

Москвичи выиграли благодаря голам Эсекьеля Понсе и Квинси Промеса.

Набрав три очка, столичная команда поднялась с девятого на восьмое место в таблице чемпионата. Уфимцы идут 13-ми.

Россия. РПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Уфа – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Понсе, 3; 2:0 – Промес, 29.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев (Рассказов, 70), Промес (Ломовицкий, 90), Умяров, Мозес (Игнатов, 85), Понсе (Соболев, 70).

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев (Милетич, 80), Камилов (Фищенко, 63), Бауэр (Сухов, 70), Агаларов, Мрзляк (Голубев, 64), Касинтура (Иванов, 46).

Предупреждения: нет – Кротов, 18; Камилов, 19; Мрзляк, 54; Голубев, 69.

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