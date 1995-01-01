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    Черевченко будет руководить «Химками» в матче с «Локомотивом». Он восстановился после болезни

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что Игорь Черевченко будет руководить «Химками» в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    Напомним, специалист пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Уфы» из-за повышенной температуры.

    «К «Локомотиву» он 100% будет готов, будет на поле возглавлять команду. Положительная динамика есть, выздоравливает, вопросов нет.

    Мог бы и в Саранск полететь, но решили поберечь тренера. Как раз сконцентрироваться на игре с «Локомотивом», – сказал Терюшков.

    • «Химки сыграют с «Локомотивом» в субботу, 25 сентября.
    • Подмосковный идет на 15-м месте в РПЛ.
    • Черевченко возглавлял «Локо» с 2015 по 2016-й год. До этого он входил в тренерский штаб клуба.

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    Источник: ТАСС

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