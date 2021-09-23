Черевченко будет руководить «Химками» в матче с «Локомотивом». Он восстановился после болезни

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что Игорь Черевченко будет руководить «Химками» в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Напомним, специалист пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Уфы» из-за повышенной температуры.

«К «Локомотиву» он 100% будет готов, будет на поле возглавлять команду. Положительная динамика есть, выздоравливает, вопросов нет.

Мог бы и в Саранск полететь, но решили поберечь тренера. Как раз сконцентрироваться на игре с «Локомотивом», – сказал Терюшков.