Черевченко будет руководить «Химками» в матче с «Локомотивом». Он восстановился после болезни

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что Игорь Черевченко будет руководить «Химками» в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Напомним, специалист пропустил матч 8-го тура РПЛ против «Уфы» из-за повышенной температуры.
«К «Локомотиву» он 100% будет готов, будет на поле возглавлять команду. Положительная динамика есть, выздоравливает, вопросов нет.
Мог бы и в Саранск полететь, но решили поберечь тренера. Как раз сконцентрироваться на игре с «Локомотивом», – сказал Терюшков.
- «Химки сыграют с «Локомотивом» в субботу, 25 сентября.
- Подмосковный идет на 15-м месте в РПЛ.
- Черевченко возглавлял «Локо» с 2015 по 2016-й год. До этого он входил в тренерский штаб клуба.
Источник: ТАСС