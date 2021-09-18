Черевченко не будет руководить «Химками» в матче с «Уфой». Он покинул стадион из-за высокой температуры

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заболел в преддверии гостевой игры восьмого тура РПЛ против «Уфы».

У специалиста выявили повышенную температуру тела, в связи с чем он покинул стадион.

«Действительно у Черевченко поднялась температура. Он сдавал тест на коронавирусную инфекцию, результат – отрицательный.

Может, ОРЗ обычное. Простудился, пока летели. Команда полностью здорова. Сегодня ей будет Игорь Семшов руководить.

Черевченко сейчас сдал экспресс-тест на ковид, все отрицательное. Просто поднялась температура», – прокомментировал ситуацию министр спорта Московской области Роман Терюшков.