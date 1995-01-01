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    Черевченко не будет руководить «Химками» в матче с «Уфой». Он покинул стадион из-за высокой температуры

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заболел в преддверии гостевой игры восьмого тура РПЛ против «Уфы».

    У специалиста выявили повышенную температуру тела, в связи с чем он покинул стадион.

    «Действительно у Черевченко поднялась температура. Он сдавал тест на коронавирусную инфекцию, результат – отрицательный.

    Может, ОРЗ обычное. Простудился, пока летели. Команда полностью здорова. Сегодня ей будет Игорь Семшов руководить.

    Черевченко сейчас сдал экспресс-тест на ковид, все отрицательное. Просто поднялась температура», – прокомментировал ситуацию министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    • Матч «Уфа» – «Химки» начнется в 14:00 мск.
    • Стартовые составы команд доступны по ссылке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +51896

      portero 1 час назад

      Уфе это не помогает...

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