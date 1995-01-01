РБК: дортмундская «Боруссия» изучает Захаряна

С точки зрения "мир посмотреть" - очень хорошо.
А, вот, с точки зрения "чтобы заиграть на высоком, по европейским меркам, уровне", думаю, рановато.
Паренёк ещё психологически неустойчив: может "завянуть не распустившись".
В прочем, не мне решать, а семейству Захарянов и ФК Динамо Москва, если кто-то из европейских хороших команд официально сделает предложение.
За полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном следят скауты «Боруссии» из Дортмунда. Футболист уже больше года находится в поле зрения немцев.
В частности, «Боруссия» отслеживала Захаряна на молодежном чемпионате Европы, который прошел весной в Венгрии.
«Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было. В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока. Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо», – сообщил источник.
- Захаряном также интересуется «Барселона».
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.