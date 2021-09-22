РБК: дортмундская «Боруссия» изучает Захаряна

За полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном следят скауты «Боруссии» из Дортмунда. Футболист уже больше года находится в поле зрения немцев.
В частности, «Боруссия» отслеживала Захаряна на молодежном чемпионате Европы, который прошел весной в Венгрии.
«Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было. В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока. Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо», – сообщил источник.
- Захаряном также интересуется «Барселона».
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: РБК
Как только появляются немного подающие надежды, так сразу из всех щелей начинают петь деферамбы, чуть ли не Пеле родился.
У молодых с неокрепшей еще психикой и не до конца сформированым мировозрением начинает срывать крышу и подсознательено в мозгу формируется ошибочное мнение о том, что цель практически достигнута.
Что не сомненно приводит к молниеносному регрессу.
От всей души желаю ему прогресса и дальше, но
сколько уже таких было.