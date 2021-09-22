РБК: дортмундская «Боруссия» изучает Захаряна

За полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном следят скауты «Боруссии» из Дортмунда. Футболист уже больше года находится в поле зрения немцев.

В частности, «Боруссия» отслеживала Захаряна на молодежном чемпионате Европы, который прошел весной в Венгрии.

«Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было. В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока. Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо», – сообщил источник.