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    РБК: дортмундская «Боруссия» изучает Захаряна

    За полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном следят скауты «Боруссии» из Дортмунда. Футболист уже больше года находится в поле зрения немцев.

    В частности, «Боруссия» отслеживала Захаряна на молодежном чемпионате Европы, который прошел весной в Венгрии.

    «Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было. В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока. Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо», – сообщил источник.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии9
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      Рейтинг: +16951

      derrik2000 45 минут назад

      С точки зрения "мир посмотреть" - очень хорошо.
      А, вот, с точки зрения "чтобы заиграть на высоком, по европейским меркам, уровне", думаю, рановато.
      Паренёк ещё психологически неустойчив: может "завянуть не распустившись".
      В прочем, не мне решать, а семейству Захарянов и ФК Динамо Москва, если кто-то из европейских хороших команд официально сделает предложение.

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      Рейтинг: +10

      hpdseldrpcobnii 52 минуты назад

      Мур. Ищу парня который будет меня трахать) Парни скорострелы мимо) Я хочу удовлетворять все свои потребности и чтобы парень лизал все мои дырочки и давал в ротик. Написать в чат:------ http://bit.do/onlys

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      Рейтинг: +298

      jek718875 1 час назад

      Что его изучать:Две ноги, две руки,посредине гвоздик

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      Рейтинг: +22

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Там плоха будит арсеньчику. мы с кинтом маим сосланом там были и тёлки там страшные

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      Рейтинг: +363

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Слышали похожие слухи, уже одним интересовалась Боруссия Д, сейчас это тело играет в турции и не нужен Краснодару

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      Рейтинг: +7762

      Alekxei Z. 2 часа назад

      На прошлой недели Барса изучала.
      Давайте , губите парня.
      Благо там вроде отец адекватный.

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      Рейтинг: +21165

      vladimir-7 > Alekxei Z. 2 часа назад

      А чего он здесь увидит, чем раньше он уедет, тем больше
      шансов вырасти в большого футболиста, там совсем другая
      школа, другие игры, другая обстановка, другая жизнь.

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      Рейтинг: +225

      Shotlandets86 > Alekxei Z. 2 часа назад

      Там вся семья адекватная и Арсен правильно воспитан.

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      Рейтинг: +21701

      slavutiq70 > vladimir-7 11 минут назад

      Уехать надо . что бы были реальные шансы играть . а лавка это деградация и не имеет значение где . ...

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