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РБК: дортмундская «Боруссия» изучает Захаряна

22 сентября 2021, 11:35
14

За полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном следят скауты «Боруссии» из Дортмунда. Футболист уже больше года находится в поле зрения немцев.

В частности, «Боруссия» отслеживала Захаряна на молодежном чемпионате Европы, который прошел весной в Венгрии.

«Игрока просматривали, но на данный момент никаких официальных контактов «Боруссии» с «Динамо» или представителями игрока не было. В клубе хотят видеть его игру на международном уровне, поскольку это один из главных критериев качества молодого игрока. Только после этого «Боруссия» намерена перейти к переговорам с представителями игрока и «Динамо», – сообщил источник.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Захарян Арсен
Комментарии (14)
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Жорик кекс обжорик
1632300954
Слышали похожие слухи, уже одним интересовалась Боруссия Д, сейчас это тело играет в турции и не нужен Краснодару
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jek718875
1632304523
Что его изучать:Две ноги, две руки,посредине гвоздик
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derrik2000
1632306172
С точки зрения "мир посмотреть" - очень хорошо. А, вот, с точки зрения "чтобы заиграть на высоком, по европейским меркам, уровне", думаю, рановато. Паренёк ещё психологически неустойчив: может "завянуть не распустившись". В прочем, не мне решать, а семейству Захарянов и ФК Динамо Москва, если кто-то из европейских хороших команд официально сделает предложение.
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BlackMurder
1632312468
Немцы, не будут просто так смотреть, тем более Боруссия, это конвеер по всему миру шикарных звезд!
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isakkobelini
1632325219
Каждый год одно и тоже.... МЫЛО
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Hektor 84
1632330838
Хороший вариант для Захаряна! В Боруссии доверяют молодежи и команда играет в атакующий комбинационный футбол. Валить надо из рпл чем быстрее тем лучше.
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zigbert
1632331980
Игрок интересный но кто из больших клубов сейчас рискнет взять его. Если Захарян будет прогрессировать то и интерес к нему будет повышаться.
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Форвард 79
1632336343
Может хватит молодых поцанов портить!
Как только появляются немного подающие надежды, так сразу из всех щелей начинают петь деферамбы, чуть ли не Пеле родился.
У молодых с неокрепшей еще психикой и не до конца сформированым мировозрением начинает срывать крышу и подсознательено в мозгу формируется ошибочное мнение о том, что цель практически достигнута.
Что не сомненно приводит к молниеносному регрессу.
От всей души желаю ему прогресса и дальше, но
сколько уже таких было.
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