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    Куман: «Месси своей эффективностью и качеством игры закрывал все проблемы «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман охарактеризовал роль в игре бывшего форварда команды Лионеля Месси. Летом он перешел в «ПСЖ».

    «Месси все заслонил собой в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но у него была определяющая роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение.

    До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишний движений», – цитирует Кумана «Спорт-Экспресс» со ссылкой на нидерландское издание Voetbal International.

    • Месси был в системе «Барселоны» с 2000 года.
    • В «ПСЖ» Месси еще не отметился результативными действиями.
    • «Барселона» уже ищет Куману замену.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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