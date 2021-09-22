Куман: «Месси своей эффективностью и качеством игры закрывал все проблемы «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман охарактеризовал роль в игре бывшего форварда команды Лионеля Месси. Летом он перешел в «ПСЖ».

«Месси все заслонил собой в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своим качеством игры и эффективностью. Он был так хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но у него была определяющая роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение.

До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишний движений», – цитирует Кумана «Спорт-Экспресс» со ссылкой на нидерландское издание Voetbal International.