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    El Chiringuito TV: «Барселона» ищет замену Куману

    «Барселона» недовольна работой главного тренера Рональда Кумана, он близок к уходу. Руководство каталонцев ищет кандидатуру на замену.

    На этой неделе у Кумана был напряженный разговор с президентом Жоаном Лапортой.

    • В последнем матче «Барселона» уступила «Баварии» (0:3).
    • Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.
    • Куман работает в Барселоне больше года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии6
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      Рейтинг: +16858

      JTherry 7 минут назад

      когда в Барсу пришел Куман, подумал, что это не надолго... а после ухода оттуда Месси, из-за возникших финансовых проблем - это стало очевидно...

      0
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      Рейтинг: +284

      jek718875 23 минуты назад

      Я уже нашел, А.КЕРЖАКОВ(он не против)

      0
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      Рейтинг: +67515

      insider_retro 24 минуты назад

      Заменить коуча - дело не хитрое... А вот найти в наше время спасителя, победителя и созидателя - проблема... Что-то в Барсе всё как-то не в струю...

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      Рейтинг: +1750

      CSKA471 34 минуты назад

      Епт давно пора

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      Рейтинг: +1067

      Alex Y 35 минут назад

      Конте свободен

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      Рейтинг: +6048

      vladik12 35 минут назад

      Там где-то местный чабан и рыборазводчик свободен, берите.

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