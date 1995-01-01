El Chiringuito TV: «Барселона» ищет замену Куману

когда в Барсу пришел Куман, подумал, что это не надолго... а после ухода оттуда Месси, из-за возникших финансовых проблем - это стало очевидно...
«Барселона» недовольна работой главного тренера Рональда Кумана, он близок к уходу. Руководство каталонцев ищет кандидатуру на замену.
На этой неделе у Кумана был напряженный разговор с президентом Жоаном Лапортой.
- В последнем матче «Барселона» уступила «Баварии» (0:3).
- Каталонцы впервые за 24 года уступили на старте Лиги чемпионов.
- Куман работает в Барселоне больше года.
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