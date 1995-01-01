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    Карпин: «Конечно, я запретил послематчевое пиво. Давайте еще водки дадим игрокам»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил появление запрета в национальной команде на употребление пива после игр.

    – Вы запретили игрокам послематчевое пиво для расслабления, это так?

    – Да, конечно.

    – Почему?

    – Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились.

    – Но мы же знаем примеры тренеров в Европе, которые спокойно допускают после матча выпить пива, расслабиться.

    – Это вопрос к тем тренерам. Я – нет. Когда игры через два на третий – нет. Если бы у нас была игра 1-го и 7-го, тогда может быть.

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    Источник: Ютуб-канал «Вышли!»

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1363

      Enter2006 5 секунд назад

      Чтобы расслабились? Вы посмотрите что со сборной творится и нашими клубами в еврокубках? Может хватить расслабляться и пора поработать?!

      0
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      Рейтинг: +13111

      paracetamol 26 минут назад

      Водка - национальный напиток, взбодряет!

      0
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      Рейтинг: +7904

      playsh 1 час назад

      Тренер сказал - спортсмены сделали,без вариантов.Какие проблемы? Так было и так будет всегда.Валера,удачи.

      4
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      Рейтинг: +340

      111Hunter111 1 час назад

      И дрочить запретить.

      2
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      Рейтинг: +1005

      balam > 111Hunter111 1 час назад

      ну ты зверь просто

      4
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      Рейтинг: +7904

      playsh > 111Hunter111 1 час назад

      Ты бы сам послушался?

      4
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      Рейтинг: +641

      кран 1 час назад

      Давайте)

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      Рейтинг: +46740

      MaxRnD 1 час назад

      Водки для храбрости надо перед матчем наливать

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      Рейтинг: +9473

      Cleaner > MaxRnD 1 час назад

      Для какой такой храбрости? Наши сборники и так НИКОГО НЕ БОЯТСЯ!..)

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      Рейтинг: +4747

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Вроде хотели пиво на трибуны вернуть...Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились....

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      Рейтинг: +21534

      slavutiq70 1 час назад

      Да всё правильно . только чихать они хотели на эти запреты ..

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