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  • Карпин: «Конечно, я запретил послематчевое пиво. Давайте еще водки дадим игрокам»

Карпин: «Конечно, я запретил послематчевое пиво. Давайте еще водки дадим игрокам»

20 сентября 2021, 12:55
22

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил появление запрета в национальной команде на употребление пива после игр.

– Вы запретили игрокам послематчевое пиво для расслабления, это так?

– Да, конечно.

– Почему?

– Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились.

– Но мы же знаем примеры тренеров в Европе, которые спокойно допускают после матча выпить пива, расслабиться.

– Это вопрос к тем тренерам. Я – нет. Когда игры через два на третий – нет. Если бы у нас была игра 1-го и 7-го, тогда может быть.

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Источник: Ютуб-канал «Вышли!»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (22)
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slavа0508
1632132020
Да всё правильно . только чихать они хотели на эти запреты ..
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Дядя Серёжа
1632132309
Вроде хотели пиво на трибуны вернуть...Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились....
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MaxRnD
1632132787
Водки для храбрости надо перед матчем наливать
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111Hunter111
1632133398
И дрочить запретить.
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Plyash
1632133431
Тренер сказал - спортсмены сделали,без вариантов.Какие проблемы? Так было и так будет всегда.Валера,удачи.
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vladimir-7
1632144816
А игроки хрен забили на твои запреты, сам то стаканище пропустить не против, а, Карп?
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BlackMurder
1632148634
Юрий Павлович Семин , что сборную , что любой клуб когда тренировал , сам в алкашке был, и ничего .
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qpyratba
1632150110
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GreyDM
1632152019
Садюга))) А если серьёзно, то так хоть контролировать их мог, а сейчас будут втихаря ужираться)))
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kvm
1632152059
так и до курева доберутся...
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