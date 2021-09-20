Карпин: «Конечно, я запретил послематчевое пиво. Давайте еще водки дадим игрокам»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил появление запрета в национальной команде на употребление пива после игр.

– Вы запретили игрокам послематчевое пиво для расслабления, это так?

– Да, конечно.

– Почему?

– Вот вы говорите: а чего вы заводитесь? А как нет? Ну давайте водки дадим им еще, чтобы еще больше расслабились.

– Но мы же знаем примеры тренеров в Европе, которые спокойно допускают после матча выпить пива, расслабиться.

– Это вопрос к тем тренерам. Я – нет. Когда игры через два на третий – нет. Если бы у нас была игра 1-го и 7-го, тогда может быть.

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