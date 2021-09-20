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  • Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

20 сентября 2021, 11:55
62

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не согласился с мнением президента страны Владимира Путина касательно лимита на легионеров в РПЛ.

Глава государства считает, что ограничения в чемпионате нельзя убирать.

– Вы постоянно высказываетесь против лимита. Как вы думаете, с учетом того, что сказал Владимир Путин, реально ли, что сейчас лимит отменят?

– Реально или не реально – не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет.

У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Карпин – о возвращении Фернандеса в сборную: «Я об этом даже не думал»

Источник: Ютуб-канал «Вышли!»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Путин Владимир
Комментарии (62)
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VVM1964
1632128480
Валера УВАЖУХА - МУЖИК !!!
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insider_retro
1632129221
Редкостное несовпадение мнений по нашим временам... Черчесов бы, как солдат и назначенный государем человек себе такого не позволил бы..:)) Годится!
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nik55
1632129941
сказал то что думает----молодец
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MaxRnD
1632130134
Отчаянный ! Ни Путины, ни Роспотребнадзоры, ни РФС-ы для Валеры не авторитеты. Валера, мочи эту шалупонь ))
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Жорик кекс обжорик
1632131159
Upd: Карпин назван иностранным агентом,возбуждено уголовное дело
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Plyash
1632132966
Карпин высказал свою позицию,это достойно уважения.Смелый,своенравный,неугодный человек. Но сволочью,приспособленцем,типа Газзаевых,Дюковых или таким ворьём,каких полна Гос.дума,Валера никогда не будет.
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ivany4
1632134372
Валера уже в лоб говорит всем этим корреспондентам блогерам и прочим СМИ о своей позиции. Никак не доходит.))) Самое интересное в этом вопросе, не то кто что говорит про лимит, а то, кто же все таки возьмет на себя ответственность принять то или иное решение. Думаю, будет как всегда - много шума из ничего.))
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portero
1632137641
Валера в своём стиле!!!
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Enter2006
1632138739
"У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня." - как это похоже на прошедшие выборы. У народа у многих было иное мнение от Царя, но подкинули бюллетеней где нужно, сфальсифицировали, и как хотел Царь так и ЕдРо осталось у власти.
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zigbert
1632142015
Смелое высказывание но такое в характере у Карпина.
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