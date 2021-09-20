Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не согласился с мнением президента страны Владимира Путина касательно лимита на легионеров в РПЛ.

Глава государства считает, что ограничения в чемпионате нельзя убирать.

– Вы постоянно высказываетесь против лимита. Как вы думаете, с учетом того, что сказал Владимир Путин, реально ли, что сейчас лимит отменят?

– Реально или не реально – не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет.

У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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