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    Карпин: «Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не согласился с мнением президента страны Владимира Путина касательно лимита на легионеров в РПЛ.

    Глава государства считает, что ограничения в чемпионате нельзя убирать.

    – Вы постоянно высказываетесь против лимита. Как вы думаете, с учетом того, что сказал Владимир Путин, реально ли, что сейчас лимит отменят?

    – Реально или не реально – не ко мне вопрос. Опять же, Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет.

    У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: Ютуб-канал «Вышли!»

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии44
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      Рейтинг: +1363

      Enter2006 4 минуты назад

      "У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня." - как это похоже на прошедшие выборы. У народа у многих было иное мнение от Царя, но подкинули бюллетеней где нужно, сфальсифицировали, и как хотел Царь так и ЕдРо осталось у власти.

      0
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      Рейтинг: +51965

      portero 22 минуты назад

      Валера в своём стиле!!!

      2
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      Рейтинг: +4192

      rash1959 57 минут назад

      Да не в лимите дело. Платить игрокам надо по ИГРЕ, контракты работают только в пользу игрока. наказать его почти невозможно. Получил молодой контракт и на следующий день на всё забил. Если он будет получать деньги за МАСТЕРСТВО на поле, а не лизоблюдство, тогда игрок реально будет стараться хорошо играть, и соответственно больше заработать. Ну а самое главное, что зарабатываться эти деньги должны из ЧАСТНОГО футбола, а не бюджетного распила областных бюджетов. Только частный футбол может заставить наш футбол развиваться.

      0
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      Рейтинг: +8928

      ivany4 1 час назад

      Валера уже в лоб говорит всем этим корреспондентам блогерам и прочим СМИ о своей позиции. Никак не доходит.)))
      Самое интересное в этом вопросе, не то кто что говорит про лимит, а то, кто же все таки возьмет на себя ответственность принять то или иное решение. Думаю, будет как всегда - много шума из ничего.))

      4
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      Рейтинг: +16960

      JTherry > ivany4 1 час назад

      много шума... и - ничего...))

      4
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      Рейтинг: +8928

      ivany4 > JTherry 1 час назад

      Можно и так.
      Но вопрос назрел и требует решения.
      Если ничего не измениться - зачем все это замутили, голландцам деньги заплатили.
      Если отменять лимит - то, уже многие из РФС и руководители клубов успели переобуться на лету.
      Думаю надо вопрос поставить так - в чем суть работы РФС, если все в футболе разваливается?

      3
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      Рейтинг: +16960

      JTherry > ivany4 32 минуты назад

      это я именно про результат работы голландской фирмы Гиперкуб...) суть работы РФС как раз понятна - развитие и популяризация футбола, организация и проведение чемпионатов по футболу, формирование и подготовка сборных команд страны... за лимит на легионеров отвечает Минспорта - и, похоже, сделано это намеренно, чтобы вопрос фактически решали через президента страны - не мы решили, приказ был дан "сверху"... чисто чиновничий подход - не зря РФС в основном руководят гос.чиновники (7) и бывшие футболисты, ставшие так же чиновниками (Симонян и Толстых)...

      1
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      Рейтинг: +16960

      JTherry 1 час назад

      Карпин: "Как сделать так, чтобы наш футбол при лимите стал более конкурентоспособным, я тоже углублялся в этот вопрос. Но навскидку, в Европе европейские футболисты не считаются иностранцами. Как вариант, раз мы находимся в Европе как футбольная страна, то пусть и у нас европейцы не будут считаться иностранцами..."
      вполне себе оправдано высказанная мысль про отмену лимита, как считаете, болельщики?

      6
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      Рейтинг: +3523

      serppion 1 час назад

      Мы живем в эпоху дилетантов: я сужу об этом исходя из того, как у нас руководят на самых высоких постах, отчего замерзают районы и проваливаются дома. Кинематограф — не исключение.
      Николай Петрович Караченцов
      От себя добавлю, в руководстве футбола сплошь и рядом!

      1
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      Рейтинг: +7904

      playsh 1 час назад

      Карпин высказал свою позицию,это достойно уважения.Смелый,своенравный,неугодный человек.
      Но сволочью,приспособленцем,типа Газзаевых,Дюковых или таким ворьём,каких полна Гос.дума,Валера никогда не будет.

      14
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      Рейтинг: +46740

      MaxRnD > playsh 1 час назад

      Факт

      7
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      Рейтинг: +4747

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Никто не знает к чему приведёт или не приведёт отмена лимита, фантазёров много

      3
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      Рейтинг: +6053

      vladik12 1 час назад

      Смелый типа?

      0
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      Рейтинг: +1005

      balam 1 час назад

      шпиен эстонский.пипец Георгичу

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