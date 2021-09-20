Карпин – о возвращении Фернандеса в сборную: «Я об этом даже не думал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о возможности вернуть в команду правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, объявившего о завершении международной карьеры неделю назад.
– Сейчас проблема с Караваевым, есть ли возможность как-то уговорить Марио в экстренной ситуации помочь сборной?
– Не знаю. Возможно. Я об этом даже не думал. Экстренно договариваться... Ну, это будет форс-мажор.
Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио... Я сейчас не могу сказать.
- Фернандес получил гражданство РФ в июле 2016 года.
- За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
- С тех пор натурализованный бразилец забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.
Источник: Ютуб-канал «Вышли!»