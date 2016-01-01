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    Карпин – о возвращении Фернандеса в сборную: «Я об этом даже не думал»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о возможности вернуть в команду правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, объявившего о завершении международной карьеры неделю назад.

    – Сейчас проблема с Караваевым, есть ли возможность как-то уговорить Марио в экстренной ситуации помочь сборной?

    – Не знаю. Возможно. Я об этом даже не думал. Экстренно договариваться... Ну, это будет форс-мажор.

    Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио... Я сейчас не могу сказать.

    • Фернандес получил гражданство РФ в июле 2016 года.
    • За сборную он дебютировал осенью 2017-го.
    • С тех пор натурализованный бразилец забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 33 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Вышли!»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14346

      Garrincha58 2 часа назад

      незаменимых нет Караваева в Зените легко заменяет Сутормин, а можно сыграть в три центральных вариантов для экспериментов куча

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      Рейтинг: +21362

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не надо жить прошлым.

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      Рейтинг: +14346

      Garrincha58 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      вот именно надо двигаться вперёд с каждым матчем мы и так топчемся на месте или шаг вперёд два назад

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