Карпин – о возвращении Фернандеса в сборную: «Я об этом даже не думал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о возможности вернуть в команду правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, объявившего о завершении международной карьеры неделю назад.

– Сейчас проблема с Караваевым, есть ли возможность как-то уговорить Марио в экстренной ситуации помочь сборной?

– Не знаю. Возможно. Я об этом даже не думал. Экстренно договариваться... Ну, это будет форс-мажор.

Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио... Я сейчас не могу сказать.