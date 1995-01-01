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    Карпин – об интересе «Барселоны» к Захаряну: «Об этом можно говорить, когда будет реальное предложение»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в «Барселону».

    – Появилась новость про Захаряна и «Барселону». Затем тут же вышло опровержение про то, что окружение Захаряна против того, чтобы он уезжал сразу в топ-клуб. Вам не кажется, что это в том числе какое-то несмелое мышление?

    – Все, про что вы говорите, как я понимаю, это все – источники.

    – Да.

    – Это кто?

    – Люди, которые пишут про «Динамо», и они не ошибаются в этих вопросах, значит, у них есть информация.

    – А я не верю. Писали бы конкретно: «Такой-то, Вася Пупкин из окружения Захаряна, агент Захаряна или папа Захаряна», тогда есть конкретный человек, который про это говорит. Опять же, возможно, это его мнение, не самого Захаряна.

    Захаряна кто-то спрашивал про это вообще? Я так понимаю, что нет. Будет конкретное предложение – не по словам источника, а конкретное предложение «Динамо» от «Барселоны», тогда можно будет понять, что думает по этому поводу сам Арсен.

    Если сложится так, что большой клуб захотел какого-то игрока и если, подписав его, клуб поймет, что ему еще пока рано конкурировать – в «Барселоне», «Манчестере» либо еще где-то, он так же может уйти в аренду в другой клуб чуть ниже рангом, чтобы там получить игровую практику, и потом вернуться в ту же «Барселону».

    Варианты есть, вариантов много. Но об этом можно будет говорить, когда будет реальное предложение.

    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 8 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Захаряна – 9 миллионов евро.

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    Источник: Ютуб-канал «Вышли!»

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