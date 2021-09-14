«СЭ»: Захарян вряд ли согласится на переход в «Барселону»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, откажет «Барселоне» в случае поступления соответствующего предложения.

По информации «СЭ», в окружении 18-летнего футболиста считают, что переход в каталонский клуб несет в себе много рисков.

Люди, близкие к Захаряну, убеждают его в необходимости плавно развивать карьеру и идти только в команды, где будет гарантирована игровая практика.