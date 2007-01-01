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    «СЭ»: Захарян вряд ли согласится на переход в «Барселону»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, откажет «Барселоне» в случае поступления соответствующего предложения.

    По информации «СЭ», в окружении 18-летнего футболиста считают, что переход в каталонский клуб несет в себе много рисков.

    Люди, близкие к Захаряну, убеждают его в необходимости плавно развивать карьеру и идти только в команды, где будет гарантирована игровая практика.

    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Захаряна – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1125

      zarsm 8 минут назад

      Вот поэтому у нас и нет футбола. Кому рано?? На Фати гляньте, далеко ходить не надо. От таких предложений не отказываются.

      0
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      Рейтинг: +4937

      Из Твери Леха 9 минут назад

      Зато потом, через 15 лет, когда завершит карьеру, проведенную в тухлом РПЛ, будет с гордостью вспоминать, что в 18 лет был шанс уехать в Барсу!))

      0
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      Рейтинг: +9582

      Вомбат 17 минут назад

      При таких вбросах сразу вспоминается бессмертное "Никогда не соглашусь жениться на принцессе! - заявил одноглазый." (Владимир Соловьев, "Ходжа Насреддин, книга 2")

      1
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      Рейтинг: +9298

      Cleaner 20 минут назад

      Конечно откажет. Его и здесь неплохо кормят.)

      1
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      Рейтинг: +18

      vovan111 32 минуты назад

      Захаряну рано в Европу. Он только начинает делать что то осмысленное на поле .Ещё пару сезонов в рфпл , а там видно будет!!!

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      Рейтинг: +8762

      KOLBIS 47 минут назад

      скорее всего, откажет «Барселоне»...Холанд лять...

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      Рейтинг: +12761

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну перейдет посидит полгода на лавке, а там в след сезоне аренда, в след сезоне аренда, а дальше переход обратно в РПЛ

      0
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      Рейтинг: +561

      99-й 1 час назад

      Ну в нищей барселоне так то много не дадут

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      Рейтинг: +13

      Генрих1212 1 час назад

      В убогую Барселону ?? Из великого Динамо ??? Это же понижение в классе...

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      Рейтинг: +19

      lexxei4 1 час назад

      Ему конкуренцию у Фати надо выиграть. Он тоже молодой так что спады будут и шанс есть, но Фати будкт всегда в приоритете

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