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«СЭ»: Захарян вряд ли согласится на переход в «Барселону»

14 сентября 2021, 16:21
28

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, скорее всего, откажет «Барселоне» в случае поступления соответствующего предложения.

По информации «СЭ», в окружении 18-летнего футболиста считают, что переход в каталонский клуб несет в себе много рисков.

Люди, близкие к Захаряну, убеждают его в необходимости плавно развивать карьеру и идти только в команды, где будет гарантирована игровая практика.

  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Захаряна – 4 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Динамо Барселона Захарян Арсен
Комментарии (28)
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Боцман59rus
1631625930
_ конкуренция, борьба за место под солнцем, это для наших футболистов большой риск)))
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Hoahin
1631626183
Еще ничего существенного не предложили, вероятней всего Барселона даже не в курсе про него, но уже решают переходить или нет)) смех
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slavа0508
1631626671
Если всё это правда с интересом Барсы . т естестве Барса его берёт не для основного состава и даже е на периодические выходы а на капитальную лавку или отдачу в аренду в дальнейшим для выгодной продажи .....так что разумное решение если переходить то лучше в клуб попроще где есть шанс ...
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Давид59
1631626841
Ну, конечно, откажет. Не ровня этот каталонский клубишко нашему Динамо.
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Генрих1212
1631629633
В убогую Барселону ?? Из великого Динамо ??? Это же понижение в классе...
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KOLBIS
1631632190
скорее всего, откажет «Барселоне»...Холанд лять...
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Вомбат
1631634007
При таких вбросах сразу вспоминается бессмертное "Никогда не соглашусь жениться на принцессе! - заявил одноглазый." (Владимир Соловьев, "Ходжа Насреддин, книга 2")
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zarsm
1631634529
Вот поэтому у нас и нет футбола. Кому рано?? На Фати гляньте, далеко ходить не надо. От таких предложений не отказываются.
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Жуков А
1631637689
А Барселона то хоть знает, что есть Захарян
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Dinamikk
1631650055
Ппц вы душные))) Заха небось и не знает ничего об интересе Барселоны, а его тут уже обласкали до третьего колена)
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