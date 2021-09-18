Агент Монтиэля: «Переход Гонсало в «Спартак» за 10 миллионов был вполне реальным»

Марсело Симонян, агент защитника «Севильи» Гонсало Монтиэля, подтвердил наличие переговоров со «Спартаком» о трансфере своего клиента минувшим летом.

«Попов (бывший спортивный директор «Спартака» – примечание «Бомбардира») действительно вел переговоры со мной и моим партнером по переходу Гонсало в «Спартак». Мы, в свою очередь, общались с «Ривером». Это правда.

10 миллионов евро за трансфер Монтиэля плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и я могу сказать, что сделка за эти деньги была вполне реальной.

Что касается моих слов вашему коллеге из России, то я опроверг любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным. Я не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», – сказал агент.