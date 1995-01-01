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    Агент Монтиэля: «Переход Гонсало в «Спартак» за 10 миллионов был вполне реальным»

    Марсело Симонян, агент защитника «Севильи» Гонсало Монтиэля, подтвердил наличие переговоров со «Спартаком» о трансфере своего клиента минувшим летом.

    «Попов (бывший спортивный директор «Спартака» – примечание «Бомбардира») действительно вел переговоры со мной и моим партнером по переходу Гонсало в «Спартак». Мы, в свою очередь, общались с «Ривером». Это правда.

    10 миллионов евро за трансфер Монтиэля плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и я могу сказать, что сделка за эти деньги была вполне реальной.

    Что касается моих слов вашему коллеге из России, то я опроверг любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным. Я не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», – сказал агент.

    • Монтиэль в итоге перешел из «Ривер Плейт» в «Севилью».
    • Испанский клуб заплатил за правого фулбека 11 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +756

      ПалкоВводецъ 45 минут назад

      Уберегла нелёгкая Гонсало. А то вляпался бы у свиней и пятно на репутации на всю жизнь. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +16882

      derrik2000 49 минут назад

      Вот потихоньку и всплывает правда о работе Попова.

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