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    «Урал» проведет для фанатов фестиваль по игре «Квадрат»

    «Урал» пригласил болельщиков поучаствовать в фестивале по дворовой игре «Квадрат». Участвовать в мероприятии призвали и игроки клуба.

    «25 сентября «Урал» в третий раз проведeт фестиваль по игре в «Квадрат»! Жаркие баталии пройдут на площадке нашего партнeра ТРЦ «Гринвич».

    Друзья, мы заждались встречи с вами! Наконец-то клуб и болельщики вновь объединятся! Для участия приглашаем всех желающих в возрасте от 14 лет!» – написал клуб.

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    Источник: официальный сайт «Урала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      Мася_1989 1 час назад

      Круто. Раньше часто рубились,перед и после футбола, да и когда не могли набрать народ на футбол. Сейчас во дворах вообще не видел что бы кто-то играл(

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      Рейтинг: +507

      SinyaaPyll > Мася_1989 45 минут назад

      Современные подростки даже не знают, что это такое.

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