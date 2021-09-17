«Урал» проведет для фанатов фестиваль по игре «Квадрат»

«Урал» пригласил болельщиков поучаствовать в фестивале по дворовой игре «Квадрат». Участвовать в мероприятии призвали и игроки клуба.

«25 сентября «Урал» в третий раз проведeт фестиваль по игре в «Квадрат»! Жаркие баталии пройдут на площадке нашего партнeра ТРЦ «Гринвич».

Друзья, мы заждались встречи с вами! Наконец-то клуб и болельщики вновь объединятся! Для участия приглашаем всех желающих в возрасте от 14 лет!» – написал клуб.