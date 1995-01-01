«Урал» проведет для фанатов фестиваль по игре «Квадрат»

Круто. Раньше часто рубились,перед и после футбола, да и когда не могли набрать народ на футбол. Сейчас во дворах вообще не видел что бы кто-то играл(
«Урал» пригласил болельщиков поучаствовать в фестивале по дворовой игре «Квадрат». Участвовать в мероприятии призвали и игроки клуба.
«25 сентября «Урал» в третий раз проведeт фестиваль по игре в «Квадрат»! Жаркие баталии пройдут на площадке нашего партнeра ТРЦ «Гринвич».
Друзья, мы заждались встречи с вами! Наконец-то клуб и болельщики вновь объединятся! Для участия приглашаем всех желающих в возрасте от 14 лет!» – написал клуб.
- «Урал» идет в РПЛ последним.
- У команды в сезоне ни одной победы.
- Ближайший соперник – «Локомотив» (20 сентября).