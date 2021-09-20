Урал - Локомотив

боевая ничья двух гигантов рпл))))))))
|30 тур
|16 мая, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Урал
|3 тур
|19 августа, среда
|16:00
|Урал
|1:1
|Локомотив
|30 тур
|16 мая, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Урал
|3 тур
|19 августа, среда
|16:00
|Урал
|1:1
|Локомотив
|30 тур
|22 июля, среда
|19:00
|Урал
|0:1
|Локомотив
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|4:0
|Урал
|29 тур
|19 мая, воскресенье
|11:30
|Урал
|2:2
|Локомотив
|15 тур
|23 ноября, пятница
|20:30
|Локомотив
|1:2
|Урал
|22 тур
|12 марта, понедельник
|17:00
|Урал
|0:2
|Локомотив
|8 тур
|26 августа, суббота
|20:00
|Локомотив
|2:1
|Урал
|18 тур
|4 декабря, пятница
|19:00
|Локомотив
|2:2
|Урал
|4 тур
|8 августа, суббота
|17:00
|Урал
|1:3
|Локомотив
|23 тур
|13 апреля, понедельник
|15:00
|Урал
|2:0
|Локомотив
|16 тур
|3 декабря, среда
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Урал
|22 тур
|22 марта, суббота
|16:30
|Локомотив
|3:0
|Урал
|10 тур
|26 сентября, четверг
|18:15
|Урал
|0:3
|Локомотив
|32 тур
|21 октября, понедельник
|00:00
|Урал
|2:1
|Локомотив
|15 тур
|21 мая, вторник
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Урал
|28 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Урал
|4 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Урал
|1:2
|Локомотив
|20 тур
|14 августа, воскресенье
|00:00
|Урал
|4:4
|Локомотив
|13 тур
|18 мая, среда
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Урал
|30 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Урал
|14 тур
|9 июня, среда
|00:00
|Урал
|1:3
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
боевая ничья двух гигантов рпл))))))))
А как же ВЕЛИКИЙ Керк.
Не футбол, а параша.
в принципе как и паравоз
1:2