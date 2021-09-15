«Янг Бойз» одержал вторую победу на групповом этапе ЛЧ. Обе – над командами Роналду

«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Швейцарии одержал вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов в истории. Первая была добыта в сезоне-2018/19 – тогда в 6-м туре был обыгран «Ювентус» (2:1).

Тогда за туринский клуб выступал Криштиану Роналду. Сейчас они играет за «Манчестер Юнайтед».