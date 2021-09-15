«Янг Бойз» одержал вторую победу на групповом этапе ЛЧ. Обе – над командами Роналду

«Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Швейцарии одержал вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов в истории. Первая была добыта в сезоне-2018/19 – тогда в 6-м туре был обыгран «Ювентус» (2:1).
Тогда за туринский клуб выступал Криштиану Роналду. Сейчас они играет за «Манчестер Юнайтед».
- «Янг Бойз» забил победный гол на 95-й минуте после ошибки Лингарда.
- «МЮ» играл в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Аарона Ван-Биссаки.
- Английский клуб нанес всего два удара по воротам «Янг Бойз». Оба раза бил Роналду.
Источник: Бомбардир.ру