Судья Тэйлор в матче с «Бенфикой» удалил Гармаша после первой желтой карточки, но потом исправился

Главный арбитр матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» К и «Бенфикой» Энтони Тэйлор во втором тайме ошибочно удалил игрока хозяев Дениса Гармаша. Англичанин показал красную карточку после желтой, которая была для Гармаша первой.
Когда Тэйлору подсказали, что у Гармаша это первое предупреждение, он повторно показал желтую, но уже без красной.
- Гармаш вышел на замену на 60-й минуте.
- 42-летний Тэйлор – арбитр ФИФА с 2013 года.
- В прошлом году он судил матч за Суперкубок УЕФА.
Судья по ошибке показал игроку «Динамо» красную карточку в матче ЛЧЭнтони Тейлор чуть не выгнал с поля Гармаша, дав ему вторую желтую. Проблема в том, что это была первая карточка Дениса в игреК счастью для киевлян, Тейлор получил подсказку от коллег и отменил решение pic.twitter.com/8Rgb7yKPko— Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021