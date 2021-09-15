Судья Тэйлор в матче с «Бенфикой» удалил Гармаша после первой желтой карточки, но потом исправился

Главный арбитр матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» К и «Бенфикой» Энтони Тэйлор во втором тайме ошибочно удалил игрока хозяев Дениса Гармаша. Англичанин показал красную карточку после желтой, которая была для Гармаша первой.

Когда Тэйлору подсказали, что у Гармаша это первое предупреждение, он повторно показал желтую, но уже без красной.

Гармаш вышел на замену на 60-й минуте.

42-летний Тэйлор – арбитр ФИФА с 2013 года.

В прошлом году он судил матч за Суперкубок УЕФА.