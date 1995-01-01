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    Агент Захаряна – о «Барселоне»: «Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило»

    Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к его клиенту.

    «Официальных данных у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам – нет.

    Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», – сказал агент.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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