Агент Захаряна – о «Барселоне»: «Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило»

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к его клиенту.

«Официальных данных у нас нет. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам – нет.

Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», – сказал агент.

Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Отец Захаряна – о «Барселоне»: «Сейчас не до этого, не нужен шум. Придет время, посмотрим»