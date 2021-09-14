Отец Захаряна – о «Барселоне»: «Сейчас не до этого, не нужен шум. Придет время, посмотрим»

Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, высказался о возможном переходе сына в «Барселону».
«Еще не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим», – сказал Захарян.
- Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
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Источник: Sport24