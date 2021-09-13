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    Бэйл пропустит минимум месяц из-за травмы бедра

    Полузащитник «Реал» Гарет Бэйл выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной на тренировке перед игрой с «Сельтой» (5:2).

    По информации Marca, в результате углубленного медицинского обследования у валлийца было выявлено повреждение правого бедра.

    Бэйл точно пропустит шесть ближайших матчей «Реала» до паузы на матчи сборных. Среди них – игра с «Интером» в Лиге чемпионов и матчи с «Валенсией» и «Вильярреалом» в Примере. В середине октября его ждет повторное обследование.

    • Бэйл провел 3 матча за «Реал» в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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