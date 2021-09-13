Бэйл пропустит минимум месяц из-за травмы бедра

Полузащитник «Реал» Гарет Бэйл выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной на тренировке перед игрой с «Сельтой» (5:2).

По информации Marca, в результате углубленного медицинского обследования у валлийца было выявлено повреждение правого бедра.

Бэйл точно пропустит шесть ближайших матчей «Реала» до паузы на матчи сборных. Среди них – игра с «Интером» в Лиге чемпионов и матчи с «Валенсией» и «Вильярреалом» в Примере. В середине октября его ждет повторное обследование.