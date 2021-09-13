Яровинский: «По Самошникову было предложение из Франции. Это небольшая команда»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, что защитник Илья Самошников мог продолжить карьеру в чемпионате Франции.
– Агент Самошникова рассказывал, что вы отвергли все предложения по футболисту. Почему принято решение во что бы то ни стало его сохранять?
– Если говорить по-честному, то по покупке Самошникова было всего одного предложение, причeм за очень небольшие деньги. Мы получили его 30 августа. Больше по Илье ни ко мне, ни к Сайманову никто не обращался. По тому, что рассказывает его агент, надо его и спрашивать.
– Это было предложение из Франции?
– Да, это был французский клуб, не буду раскрывать, какой именно. Просто скажу, что это небольшая французская команда. Причeм то предложение, которое они сделали, было абсолютно не рыночным относительно уровня Ильи.
- Сообщалось, что в августе игрока мог купить «Спартак», но столичный клуб не устроили его финансовые требования.
- Он провел 39 матчей за «Рубин», забил 3 гола, сделал результативный пас.
- Футболист вызывается в сборную России.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
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