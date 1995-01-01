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    Яровинский: «По Самошникову было предложение из Франции. Это небольшая команда»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, что защитник Илья Самошников мог продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    – Агент Самошникова рассказывал, что вы отвергли все предложения по футболисту. Почему принято решение во что бы то ни стало его сохранять?

    – Если говорить по-честному, то по покупке Самошникова было всего одного предложение, причeм за очень небольшие деньги. Мы получили его 30 августа. Больше по Илье ни ко мне, ни к Сайманову никто не обращался. По тому, что рассказывает его агент, надо его и спрашивать.

    – Это было предложение из Франции?

    – Да, это был французский клуб, не буду раскрывать, какой именно. Просто скажу, что это небольшая французская команда. Причeм то предложение, которое они сделали, было абсолютно не рыночным относительно уровня Ильи.

    • Сообщалось, что в августе игрока мог купить «Спартак», но столичный клуб не устроили его финансовые требования.
    • Он провел 39 матчей за «Рубин», забил 3 гола, сделал результативный пас.
    • Футболист вызывается в сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1188

      Олег1204 40 минут назад

      А он разве стоит больших денег? Это второй Рамос что ли?

      0
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      Рейтинг: +21308

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Завтра будет большая команда. Не сомневаюсь. Только бы не Зенит за 80 рублей.

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