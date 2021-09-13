Яровинский: «По Самошникову было предложение из Франции. Это небольшая команда»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о том, что защитник Илья Самошников мог продолжить карьеру в чемпионате Франции.

– Агент Самошникова рассказывал, что вы отвергли все предложения по футболисту. Почему принято решение во что бы то ни стало его сохранять?

– Если говорить по-честному, то по покупке Самошникова было всего одного предложение, причeм за очень небольшие деньги. Мы получили его 30 августа. Больше по Илье ни ко мне, ни к Сайманову никто не обращался. По тому, что рассказывает его агент, надо его и спрашивать.

– Это было предложение из Франции?

– Да, это был французский клуб, не буду раскрывать, какой именно. Просто скажу, что это небольшая французская команда. Причeм то предложение, которое они сделали, было абсолютно не рыночным относительно уровня Ильи.

Сообщалось, что в августе игрока мог купить «Спартак», но столичный клуб не устроили его финансовые требования.

Он провел 39 матчей за «Рубин», забил 3 гола, сделал результативный пас.

Футболист вызывается в сборную России.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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