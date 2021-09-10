Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что предложение клуба об увеличении квоты болельщиков на ближайшие домашние матчи было отклонено.

«Разрешенное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остается прежним – до трех тысяч.

Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», – сказал Зеленов.