Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что предложение клуба об увеличении квоты болельщиков на ближайшие домашние матчи было отклонено.
«Разрешенное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остается прежним – до трех тысяч.
Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», – сказал Зеленов.
- «Спартак» примет «Химки» 11 сентября в рамках 7-го тура РПЛ.
- С «Легией» московская команда встретится 15 сентября. Это будет стартовый матч группового этапа Лиги Европы.
Источник: «Спорт-Экспресс»