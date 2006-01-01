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    Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что предложение клуба об увеличении квоты болельщиков на ближайшие домашние матчи было отклонено.

    «Разрешенное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остается прежним – до трех тысяч.

    Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» примет «Химки» 11 сентября в рамках 7-го тура РПЛ.
    • С «Легией» московская команда встретится 15 сентября. Это будет стартовый матч группового этапа Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1791

      Январь 59 16 минут назад

      Почему на Ледовое шоу Т.Навки баскетхол заполняют на полную, почему в метро , автобусах, магазинах нет лимита? Гнать поганой метлой Роспотребпозор.

      0
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      Рейтинг: +79

      Январь 59 - опущенец > Январь 59 1 минуту назад

      Слыш, тут до меня один хохол дое.бался с вопросом, почему ты опущенец ? Чо мне ему сказать ?

      0
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      Рейтинг: +29165

      oyabun 36 минут назад

      А мы еще жалуемся на двойные стандарты за рубежом. У нас то внутри чем лучше?

      1
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      Рейтинг: +31

      Землякруглая 53 минуты назад

      «Зенит» объявил о том, что клуб сможет заполнять «Газпром Арену» на 30 процентов на матчах команды в сентябре.
      - Для пи*орской педикулёзной бомжарни отдельные условия. А потом пи*орская бомжарня будет пальцы гнуть, что у них самая высокая посещаемость и они самый популярный клуб в мире.

      1
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      Рейтинг: +639

      mama1991 59 минут назад

      стадионы европы уже полны, но нам все рассказывают про спутник ви.... е б а т ь клоунада, и самое печальное, пипл хавает....

      0
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      Рейтинг: +16586

      JTherry 1 час назад

      игры бомжей с «Ахматом», «Крыльями» и «Мальме» смогут посетить 30% зрителей от общей вместимости стадиона... а цска- Спартак - 1000?)) я ох*еваю, дорогая редакция...!

      2
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      Рейтинг: +1119

      Enter2006 > JTherry 59 минут назад

      Ну "солнцеликий" наш из СПБ, соотв скидочка Зениту, наверное с коронавирусом тоже "договорился"... На самом деле этот бред уже надоел. (

      2
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      Рейтинг: +5005

      filosof sparty 1 час назад

      Как же достал этот абсурд…..

      1
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      Рейтинг: +1119

      Enter2006 2 часа назад

      Ну конечно, это же не концерт Путина в лужах полностью забитый народом и многие без масок и не алые паруса. Ведь подобные мероприятия коронавирус обходит стороной, а следит только за футбольными матчами...

      3
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      Рейтинг: +139

      чаппай > Enter2006 1 час назад

      Ничего, как издревле заведено на Руси, "бабы ещё нарожают". Страна дебилов и подлецов, которые ими правят

      2
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      Рейтинг: +51482

      portero 2 часа назад

      "Андреева Елена Евгеньевна" это она принимает решения? Или она пустое место (в смысле дырко носитель) и делает то что ей приказывают ???

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