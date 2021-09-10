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  • Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией»

Роспотребнадзор отказался увеличить квоту для болельщиков «Спартака» на матчи с «Химками» и «Легией»

10 сентября 2021, 11:16
14

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что предложение клуба об увеличении квоты болельщиков на ближайшие домашние матчи было отклонено.

«Разрешенное количество зрителей на «Химки» и «Легию» остается прежним – до трех тысяч.

Роспотребнадзор не разрешил увеличить квоту. Но сокращать пока не стал», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» примет «Химки» 11 сентября в рамках 7-го тура РПЛ.
  • С «Легией» московская команда встретится 15 сентября. Это будет стартовый матч группового этапа Лиги Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Химки Легия
Комментарии (14)
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portero
1631264845
"Андреева Елена Евгеньевна" это она принимает решения? Или она пустое место (в смысле дырко носитель) и делает то что ей приказывают ???
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Enter2006
1631265573
Ну конечно, это же не концерт Путина в лужах полностью забитый народом и многие без масок и не алые паруса. Ведь подобные мероприятия коронавирус обходит стороной, а следит только за футбольными матчами...
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filosof sparty
1631266159
Как же достал этот абсурд…..
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JTherry
1631269386
игры бомжей с «Ахматом», «Крыльями» и «Мальме» смогут посетить 30% зрителей от общей вместимости стадиона... а цска- Спартак - 1000?)) я ох*еваю, дорогая редакция...!
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oyabun
1631270972
А мы еще жалуемся на двойные стандарты за рубежом. У нас то внутри чем лучше?
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Январь 59
1631272171
Почему на Ледовое шоу Т.Навки баскетхол заполняют на полную, почему в метро , автобусах, магазинах нет лимита? Гнать поганой метлой Роспотребпозор.
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серега кашин
1631275485
россия страна идиотов
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Sky Spartak
1631292684
А чего это Динамо разрешено ?!?!?! Про Зенит прочитал...ладно думаю...разные города...НО ДИНАМО, ТО ТОЖЕ В МОСКВЕ !!!!!
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Сергей Свояк
1631293419
***-бо. Не то слово.
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амани
1631305399
да перестаньте Вы люди . ходить на их развлечения и еще и платить за них. это их развлечения.........а мы будем смотреть зар. чемпионаты....год не походим на стадион . ничего не случится . ......
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